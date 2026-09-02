Encore un nouveau film à suivre pour ceux qui adorent mêler le sport automobile et le cinéma. Après l’excellent Rush, l’intéressant Ford VS Ferrari, le spectaculaire F1 ou encore le singulier Ferrari retraçant une partie de la vie du légendaire fondateur de la marque italienne, c’est Tom Cruise en personne qui vient d’annoncer le retour programmé de « Jour de Tonnerre » dans les salles obscures.

Ce retour, pour lequel il assurera l’un des rôles principaux mais aussi la production (avec Jonathan Levine à la réalisation), doit déboucher sur une arrivée en salle aux Etats-Unis le 2 juin 2028. Tom Cruise ne partagera plus l’affiche avec Nicole Kidman, l’autre star du film Jour de Tonnerre de 1991 qui avait une romance avec le personnage de Cole Trickle : elle sera remplacée par l’actrice Anne Hathaway qui pose d’ailleurs avec Tom Cruise à l’occasion de l’officialisation de ce projet.

Un autre acteur critique violemment le casting

Randy Quaid, l’acteur incarnant le patron d’écurie qui lance le jeune pilote Cole Trickle joué par Tom Cruise dans « Jour de Tonnerre », ne fait pas partie du casting de ce second opus. Et il donne son avis sur le choix d’Anne Hathaway sur le réseau social X (anciennement Twitter) en des termes peu élogieux voir totalement insultants.

« On a besoin que Nicole revienne. Ne sois pas une lopette, Tom, tu as besoin de la fille originelle. Ce n’est pas personnel, c’est dans l’intérêt du film. Anne n’est pas sexy car elle est enceinte, si vous ne l’aviez pas remarqué », lâche-t-il. Et il y a pire, ensuite, dans un autre tweet : « Anne Hathaway est de gauche, elle est woke et c’est un horrible choix pour le film sachant que les spectateurs de la Nascar sont MAGA [supporters de Trump]. La fille plus âgée et sexy du casting doit être Nicole ».

Un succès façon « Top Gun » ?

Randy Quaid s’enlise dans un hors sujet assez gênant et parle comme si des actrices aussi expérimentées qu'Anne Hathaway ne pouvait pas incarner des rôles dans un tel univers. La réussite de Rush, Ford VS Ferrari ou même F1 a d’ailleurs prouvé depuis longtemps qu’avec un scénario qui tient la route et une réalisation rigoureuse, il était réellement possible d’arriver à un superbe résultat avec des acteurs totalement néophytes de ce milieu (comme Tom Cruise et Nicole Kidman l’étaient déjà à l’époque de Jour de Tonnerre).

Par ailleurs, l’énorme succès du récent Top Gun Maverick prouve d’autant plus qu’on peut sérieusement plancher sur une suite de ce genre avec beaucoup de réussite. Rendez-vous donc dans un peu moins de deux ans pour voir si le second opus de Jour de Tonnerre parvient à faire aussi bien.