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Maserati

Découvrir l'histoire de Maserati au cinéma, c'est pour bientôt

Dans Loisirs / Cinéma

Adrien Raseta

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Après Ferrari et Lamborghini, Maserati s’apprête à raconter à son tour son histoire sur grand écran. « Maserati: The Brothers » reviendra sur la naissance de la marque italienne et la destinée mouvementée de ses fondateurs.

Découvrir l'histoire de Maserati au cinéma, c'est pour bientôt

Après Ferrari et Lamborghini, la marque Maserati aura elle aussi droit à son biopic. Intitulé « Maserati: The Brothers », le film retracera la naissance de la marque italienne fondée en 1914 et surtout l’histoire de la fratrie qui lui a donné son nom. 

Le casting ne fait pas dans la demi-mesure : Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy García et Jessica Alba sont annoncés, tandis que Michele Morrone incarnera Alfieri Maserati. L’intrigue s’intéressera principalement à Alfieri, Bindo et Carlo, entre ambitions industrielles, histoires sentimentales et compétition automobile.

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Pour l'automne 2026

La bande-annonce fait d’ailleurs largement hurler les moteurs et évoque les victoires de Maserati aux 500 Miles d’Indianapolis en 1939 et 1940, sans oublier accidents et drames familiaux. Le film est réalisé par Robert Moresco déjà derrière « Lamborghini: The Man Behind the Legend » pour rappel assez fraîchement accueilli par la critique. La date de sortie précise reste encore inconnue.

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