Les grandes entreprises portent l’électrification des flottes à marche forcée
En août l’électrique représente près de 42 % des voitures particulières immatriculées sur le marché professionnel. Une accélération largement portée par les grandes entreprises sous l’effet conjugué des obligations de verdissement et du durcissement de la fiscalité.
Dans un marché B2B en légère régression (- 0,73 %), plombé par les VUL (-15 % 11 779 unités) les immatriculations de voitures particulières ont quant à elles progressé de 6,5 % (25 696 mises à la route) en continuant sa mue énergétique.
Les immatriculations de voitures électriques (+ 87,3 % en un an) représentent désormais 41,7 % du marché d’après les chiffre AAA Data/Arval Mobity Observatory. Une bascule qui doit surtout aux grandes entreprises.
Les grands comptes électrisent le marché
Les parcs de plus de 100 véhicules constituent l’avant-garde de l’électrification des flottes VP, contraintes par la fiscalité et les objectifs de verdissement.
La taxe annuelle incitative leur impose un une part de 18 % de voitures à faibles émissions en parc, avec une pénalité pouvant atteindre 4 000 € par véhicule manquant. À cela s’ajoute le durcissement des malus CO2 et au poids. La contrainte réglementaire produit donc un effet direct sur les politiques de renouvellement de parcs. Avec une proportion importante de voitures à batteries écoscorées.
Un verdissement très inégal
La transition énergétique du parc professionnel avance à plusieurs vitesses, avec les grandes entreprises et certains secteurs d’activité en pointe.
Parmi les secteurs d’activité celui de « la construction et les professions libérales figurent parmi les secteurs affichant les parts de marché de voitures électriques neuves les plus élevées », souligne AAA Data. « Les écarts sont également importants selon les segments. Les véhicules du segment D sont les plus électrifiés, tandis que les segments B et C-SUV, qui constituent une part importante des volumes professionnels, restent en retrait ».
Le contraste avec les véhicules utilitaires légers est encore plus marqué. Les modèles à batteries ne représentent que 14 % du marché (2 160 immatriculations en août).
Renault un leader à la peine
Cette accélération de l’électrique bouscule aussi la hiérarchie côté constructeurs. Renault reste leader en volume (4 335 vp en août) mais recule de 18 % sur un an. À l’inverse Peugeot (4 191 unités) progresse de 19,6 %. Derrière Volkswagen (2 325 mises à la route) Tesla (1 017 unités + 99,8 %) Skoda (2 140 immatriculations + 67,7 %) affichent une belle progression.
Le marché professionnel, de plus en plus contraint en volume, continue son électrification à marche forcée, porté par les grands comptes.
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