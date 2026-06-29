Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Difficile, même si l’on ne s’intéresse guère à la chose automobile, de ne pas avoir entendu parler de Jaecoo. Ce label chinois, né en 2023 et uniquement destiné à l’export, n’a pourtant posé les roues en France il y a quelques semaines seulement. Mais en s’offrant les services de Jean Reno pour sa communication, la marque a fortement suscité l’intérêt.

Lorsque l’on gratte un peu plus, Jaecoo a tous les airs d’une success story automobile comme nous n’en n’avions plus vu depuis Tesla. En moins de 24 mois, la marque a réussi à s’octroyer presque 1 % du marché espagnol, avec près de 10 000 livraisons en 2025. Au Royaume-Uni, c’est la barre des 25 000 livraisons qui a largement été dépassée l’an dernier, stupéfiant l’ensemble du secteur. En France, où les livraisons ont débuté en avril, la marque a déjà immatriculé plus de 2 000 véhicules.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Renault Austral (24 videos) Jaecoo 7 (1 video)

Un tel phénomène intrigue. Car même si les tarifs sont extrêmement agressifs (on parle ici d’un avantage pouvant atteindre les 30 %), ils ne suffisent pas à expliquer un tel succès. Il suffit, en effet, de se rappeler des chiffres de vente des marques de l’ex Europe de l’est et des débuts difficiles des constructeurs coréens pour en déduire que l’automobiliste français reste souvent méfiant vis-à-vis des nouveaux entrants.

Outre par l’aspect tarifaire, ce succès ne peut donc, a priori, s’expliquer que par la qualité même des produits proposés. Et pour en juger, rien de tel qu’un match avec l’une des références du marché. Il y a quelques jours, Alexandre apportait un premier élément de réponse en opposant l’entrée de gamme de la marque, le petit SUV hybride 5, au Renault Symbioz. C’est désormais à son grand frère, le Jaecoo 7, de faire face à un Renault, en l’occurrence l’Austral.

Le chinois existant en deux variantes (hybride et hybride rechargeable), nous avons logiquement opté pour la première, sa technologie étant proche de celle du français. Nous avons donc ici affaire à un SUV compact de 4,50 m qui, avec ses lignes très verticales, se distingue de la quasi-totalité de ses rivaux. Si ce modèle vient tout juste d’arriver en France, sa présentation remonte toutefois à 2024. Une conception plus ancienne que celle, donc, du 5, et qui se ressent, nous y reviendrons, dans certains détails. Sous le capot, ces deux cousins partagent la même mécanique, baptisée SHS-H.

Celle-ci se base sur un 4 cylindres 1.5 turbocompressé, assez peu puissant (143 ch) mais dont la courbe de couple ressemble, en réalité, à une ligne droite (215 Nm disponibles de 2 000 à 4 000 tr/mn). Il est associé à un bloc électrique qui est, lui, bien plus musclé avec ses 204 ch et ses 310 Nm. Un choix qui permet au Jaecoo 7, là encore, nous y reviendrons plus longuement, d’entraîner le plus souvent ses roues avant (les seules motrices) par la seule force électrique. La puissance cumulée de ce duo atteint 224 ch, ce qui est une puissance "raisonnable" pour un véhicule de 1 715 kg.

Commercialisé depuis 2022 et restylé l’année dernière, l’Austral est désormais bien connu du public tricolore, plus de 78 000 exemplaires circulant dans notre pays. Depuis les retouches de 2025, il n’est plus disponible qu’en version hybride, nommée E-Tech Full Hybrid, de 200 ch. Celle-ci marie un 3 cylindres 1.2 Turbo de 131 ch et 205 Nm avec un élément électrique de 69 ch et 205 Nm également. Là encore, nous avons affaire à une simple traction.

Les forces en présence étant désormais connues, le combat peut débuter.

Aspects pratiques : de l’espace pour le Jaecoo, des astuces pour le Renault

Dans un cas comme dans l’autre, nous avons affaire à des modèles parmi les plus compacts de leur catégorie. À ce petit jeu, le Jaecoo fait encore plus court que son rival (4,50 m contre 4,53 m) et va même jusqu’à accentuer visuellement cette impression de compacité avec une proue et une poupe très verticales. De quoi lui donner un air de baroudeur assez peu commun dans la catégorie.

Cette volonté d’évoquer les 4x4 à l’ancienne se retrouve également à bord. La planche de bord est massive, avec des lignes très marquées qui lui permettent de paraître très costaude. Dans le détail, les matériaux apparaissent toutefois simplement dans la moyenne, tout comme les assemblages. Mais aucune faiblesse marquante dans la qualité de fabrication n’est à relever. Et puis, le modernisme ayant du bon, notamment lorsqu’il s’agit de séduire de potentiels acheteurs, on retrouve deux écrans haute définition. Le premier prend place face au conducteur et regroupe toutes, voire plus encore, les informations nécessaires à la conduite. En partie centrale, c’est la tablette tactile permettant de piloter la quasi-totalité des fonctions de la voiture qui trône. Dans un cas comme dans l’autre, le manque de contraste et le nombre très important d’informations rendent la lecture peu intuitive. Pour effectuer sereinement un réglage, mieux vaut donc prévoir de s’arrêter.

À l’opposé, les écrans HD font partie des atouts de l’Austral. Facilement lisible et dotée d’une ergonomie correcte, même si, là aussi, le nombre très important de fonctions ne rend pas son usage totalement intuitif, la tablette verticale a surtout le mérite d’avoir recours au système d’exploitation Google et, donc, à une palette d’applications, la navigation en premier lieu, complète et efficace. Mention spéciale pour la commande vocale, plutôt pertinente.

Aussi réussi soit-il, le mobilier de bord ne dépaysera pas les possesseurs de la première mouture de l’Austral. Hormis quelques détails de présentation, ils retrouveront sans surprise une palette de matériaux honorables et des assemblages soignés.

Les occupants n’auront guère de reproches à faire au Renault. On est bien installé à son bord, tant à l’avant qu’à l’arrière. Sur ce point, l’Austral fait partie des meilleurs élèves de son segment. Il recèle, en plus, une astuce rare : la banquette arrière coulisse sur 16 cm. Attention, si cet équipement est en série sur l’Esprit Alpine, il réclame 800 € sur la Techno (pack Famille) et n’est pas compatible avec l’entrée de gamme Evolution.

Sur ces items, le Jaecoo souffle un peu le chaud et le froid. D’un côté, la position de conduite assez verticale ne plaira pas à tout le monde. De l’autre, il fera l’unanimité par ses cotes aux places arrière. Que ce soit pour les genoux, les coudes ou la tête, il surclasse son rival. Mais puisque la perfection n’étant pas de ce monde, les plus grands reprocheront à la banquette d’être positionné assez bas, ce qui impose une installation "les genoux dans le nez" pas très confortable sur les longs trajets. Et s’il n’est pas équipé d’une banquette coulissante, les dossiers de la sienne sont réglables en inclinaison.

La même double sensation s’impose lorsque l’on inspecte la malle du Jaecoo 7. Si l’on en croit les fiches techniques, elle est, avec 500 l sous le cache-bagage, assez volumineuse. Mais elle manque de hauteur pour accueillir une grande valise. Certains se consoleront avec les rangements placés sous le plancher de coffre.

Banquette reculée au maximum, le coffre de l’Austral est moins accueillant (430 l). Mais ses formes plus régulières sont plus faciles à exploiter. Et lui aussi propose un rangement sous le plancher de coffre, même si ses formes biscornues le réservent à de très petits objets.

Pratique Jaecoo 7 SHS-H Exclusive Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : l’Austral mis KO par la Jaecoo

À chaque fois qu’une Jaecoo passe entre nos mains, la première qualité que nous soulignons est son prix ultra-serré. Un atout que la Jaecoo 7 SHS-H ne manque pas de reprendre. Car si je vous dis 29 990 €, vous allez avoir du mal à croire que je vous parle d’un SUV compact full hybrid de 224 ch.

À titre de comparaison, le premier prix du Renault Austral E-Tech Full Hybrid, qui ne peut, pour sa part, compter "que" sur 200 ch, est de 41 900 €. Et le chapitre suivant va vous montrer que, malgré ce surcoût, le français ne peut pas compter sur une dotation aussi riche que celle du chinois.

Dans la définition photographiée ici, et nommée Exclusive, ce dernier réclame un supplément de 2 000 €, soit 31 990 € au total.

La gamme du Renault compte, pour sa part, 3 niveaux de finitions. L’entrée de gamme Evolution, le milieu de gamme Techno (43 100 €) et le haut de gamme de nos photos, baptisé Esprit Alpine (46 000 €).

Pour compléter ces chiffres, précisons que le Jaecoo 7 est redevable d’un malus écologique de 540 € et d’un malus au poids de 2 225 €, soit un total de 2 765 € qui fait grimper son prix de base à 32 755 €. Malgré l’absence de malus écologique et un malus au poids bien moindre (200 €), l’Austral reste toujours 29 % plus cher que son rival.

Et cela ne s’arrangera pas au quotidien. Non pas que l’Austral soit un assoiffé. Au contraire, avec une moyenne de 6 l/100 km relevée lors de notre essai, il s’avère raisonnable sur ce point. Mais le Jaecoo fait, là aussi, très, très fort. Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus à son volant, nous avons noté 5 litres de sans-plomb brûlés tous les 100 km.

Budget Jaecoo 7 SHS-H Exclusive Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 15 /20 13,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Jaecoo plus généreux, mais…

Comme au chapitre précédent, le Jaecoo 7 ne laisse ici aucune chance au Renault. Dès l’entrée de gamme Select, le premier embarque les jantes 19", les vitres arrière surteintées, et les sièges avant et le volant chauffants. Autant d’équipements qui viennent s’ajouter à la caméra de recul, la climatisation automatique bi-zone, la clé mains-libres et le régulateur de vitesse adaptatif présents sur l’Austral Evolution.

En haut de gamme Exclusive, c’est carrément l’opulence à bord du chinois : écran central 14,8", système audio Sony, affichage tête haute, sièges avant électriques et ventilés, banquette chauffante, toit ouvrant panoramique, hayon électrique, caméras 540°… Pas mal pour un supplément de "seulement" 2 000 €.

Chez Renault, la montée en gamme est, disons, plus progressive. À compter du milieu de gamme Techno, on peut compter sur les jantes 19", les vitres arrière surteintées et la tablette tactile 12". Puis, viennent, sur l’Esprit Alpine, les roues de 20", l’insert de planche de bord en Alcantara, la sellerie tissu/Alcantara, la banquette coulissante, le hayon mains libres, les sièges avant électriques et chauffants, et la conduite autonome de niveau 2.

Sur la base de cette version, si l’on ajoute les équipements qui permettraient à l’Austral de s’approcher de la dotation du Jaecoo 7 Exclusive, l’écart de prix serait supérieur à 17 000 €. C’est-à-dire un surcoût supérieur à 50 %.

Le seul avantage du français est sa capacité à recevoir un contenu technologique plus fort. Certes, cela impose de rallonger, encore, la facture, mais des équipements tels que les projecteurs matriciels (1 000 € sur le Renault) et les 4 roues directrices 4Control Advanced (1 500 €) ne sont tout simplement pas disponibles sur le Jaecoo. Un manque qui pourrait rebuter certains addicts au high-tech.