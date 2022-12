Essai - Renault Austral 1.3 TCe 160 Mild Hybrid (2022) : le modèle du compromis

EN BREF Moteur de milieu de gamme de l'Austral 1.3 TCe 160 ch, 270 Nm, micro-hybride 12V Boîte CVT X-Tronic à variation continue et 7 rapports prédéfinis À partir de 37 500 €

La catégorie des SUV compacts est bien fournie. Pratiquement tous les constructeurs proposent un modèle de cette gamme, et en France, c'est le Peugeot 3008 qui se taille la part du lion, c'est le cas de le dire. Jusqu'ici, Renault n'avait à lui opposer que son modèle Kadjar. Pas un mauvais SUV, plutôt joli même, mais un peu terne et léger en prestation pour faire de l'ombre aux ténors.

Dès lors, la sortie de l'Austral, son remplaçant, revêtait une importance capitale pour le constructeur au losange. Il fallait taper fort, pour espérer rebattre les cartes et modifier la hiérarchie dans la catégorie. Et surtout, sortir avant la 3e génération du modèle sochalien, prévue pour 2023. C'est donc chose faite, et nos premiers essais, ainsi que ceux de nos confrères, confirment tous que l'Austral n'aura aucun mal à faire oublier le Kadjar, et que ses prestations sont désormais à la hauteur.

Il a été lancé avec 3 moteurs. Nous avons déjà essayé les 1.2 mild hybrid 48V 130 ch et 1.2 full hybrid 200 ch, le haut de gamme.

Restait le 1.3 TCe 160 mild hybrid 12v, unique 4 cylindres de la gamme, à passer entre nos mains. Voilà qui est chose faite. Ce milieu de gamme représente-t-il un bon compromis ? Il semblerait que ce ne soit pas trop mal en effet.

Un style largement modernisé

Déjà, cette version reprend toutes les qualités de cette nouveauté. L'Austral bénéficie pour commencer d'un style agréable. S'il ne fait toujours pas dans l'exubérance, avec un dessin toujours classique, mais bien plus moderne que celui du Kadjar, en reprenant tous les codes stylistiques actuels de la marque (feux de jour en forme de C, feux arrière aussi, épaulements larges, grande calandre incluant le nouveau logo), il est agréable à regarder. Et le rouge flamme de notre exemplaire d'essai tranche avec le gris/blanc/noir que l'on a trop l'habitude de croiser. Cela lui va bien et lui donne un peu de pep's.

Ensuite, il démontre son savoir-faire au niveau des aspects pratiques. Les rangements sont nombreux, le repose-poignet coulissant est pratique, la banquette arrière est coulissante, et le volume de coffre de 500 litres est dans la moyenne de la catégorie, et devient même intéressant banquette avancée puisqu'il passe à 575 litres. Par contre, le plancher n'est pas plat, loin s'en faut, et c'est dommage.

Les passagers sont en tout cas bien installés, et disposent de beaucoup d'espace en largeur et en hauteur.

Un habitacle moderne et technologique

À l'avant, changement d'ambiance complet par rapport au précédent modèle. Renault a tout changé, et installé dans l'Austral l'instrumentation baptisée OpenR, comme déjà vu sur la Mégane e-Tech Electric. La planche de bord est donc composée, pour tout ce qui est partie gauche et centrale, d'un grand panneau noir en forme de L, qui intègre l'instrumentation 100 % numérique 12 pouces en face du conducteur, mais aussi un grand écran multimédia positionné verticalement, de 12 pouces également, en série sur cette finition Techno (avec ce moteur, le bas de gamme Equilibre et son écran plus petit et horizontal n'est pas proposé).

Le système installé a été développé avec Google. Il représente presque ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez les marques généralistes. Avec une réactivité sans faille, des graphismes modernes, et une ergonomie bien meilleure que celle du précédent système R-Link 2.

La position de conduite se trouve assez naturellement, mais les gros rétroviseurs, la ceinture de caisse haute, la petite lunette arrière et le rétroviseur central assez bas rend la visibilité périphérique assez moyenne.

La qualité de fabrication n'appelle de plus aucune critique. À la manière d'une Clio, qui avait largement haussé le niveau, l'Austral présente bien, même si le 3008 de Peugeot ou le Tiguan de VW sont encore un petit cran au-dessus. En tout cas, le parement en tissu sur le bandeau de planche de bord, à droite de l'OpenR, est sympathique au toucher.

De même, ce SUV a haussé le ton en matière de dynamisme et de comportement routier. Désormais, il apparaît comme un des modèles les plus dynamiques du marché, juste un cran sous le Peugeot, et le Ford Kuga. C'en est étonnant. En effet, la direction est de plus en plus précise à mesure que le rythme augmente, le châssis en très accrocheur, avec un grip redoutable. Les suspensions sont bien plus fermes que sur le Kadjar, et le roulis est bien contenu. De fait, les vitesses de passage en courbe sont élevées, sans que l'électronique n'ait besoin d'intervenir. Les progrès sont flagrants, et il semble que cette version 160 ch soit plus ferme que l'entrée de gamme 130 ch.

Le freinage est excellent, et facile à doser sur cette version, ce qui était moins le cas sur la version full hybride. L'avantage de ne pas avoir de freinage régénératif à gérer.

Un moteur qui a de l'allant, un bon agrément sauf en ville

Concernant le 1.3 TCe 160 ch, un moteur bien connu et loué pour ses qualités, il va bien à l'Austral. Son couple de 270 Nm permet de rouler de façon dynamique, sans avoir à cravacher la mécanique. D'ailleurs, il vaut mieux rouler sur le couple, car mettre pied au plancher a pour effet de rendre la mécanique bruyante, sans augmenter les performances. C'est le corollaire de la boîte de vitesses proposée obligatoirement avec ce moteur. Il s'agit d'une boîte à variation continue CVT, dite X-Tronic chez Renault. Les performances sont moyennes, avec un 0 à 100 km/h en 9,1 secondes, mais une vitesse maxi limitée à 175 km/h seulement. Dans l'air du temps...

La boîte, comme toutes les CVT, fait monter le moteur haut dans les tours si on écrase à fond le champignon. Mais ici, les 7 rapports préprogrammés permettent, justement quand on n'appuie à fond, de simuler le fonctionnement d'une boîte automatique classique. Pas la moindre sensation de patinage. Et une adéquation de l'accélération avec le bruit du moteur. C'est très réussi... sur route et autoroute.

Par contre, en ville, l'agrément n'est pas extraordinaire. La réactivité du passage des rapports est moindre. Et au feu vert, la voiture bondit un peu trop fort, avant d'être un peu trop calme. Le comble. De plus, le stop and start provoque à chaque redémarrage un gros à-coup qui fait avancer l'auto. Dans un embouteillage, c'est très agaçant, et l'on n'a qu'une envie : désactiver le système.

En ville aussi, on remarque que le diamètre de braquage est un peu grand, ce qui ne garantit pas une maniabilité optimale. Les roues arrière directrices ne sont pas disponibles sur cette version. Dommage car cela pourrait résoudre le problème.

Mais reste que sur route, cela se fait oublier. L'Austral voyage très bien. Il filtre bien les bruits de roulement, un peu moins bien les bruits d'air, mais seulement à allure plus qu'autoroutière. Il est également très stable, et reste toujours confortable, même si, nous l'avons dit, il est plus ferme que précédemment. Il n'y a que sur les saignées, et les chaussées vraiment abîmées qu'il se montrera un peu sec.

Enfin terminons ce chapitre "conduite" par la consommation. Elle s'est établie, sur notre parcours d'essai mêlant tout type de route, y compris de l'autoroute à 130 km/h, à 7,5 litres de moyenne. C'est bien au-dessus des 6,2 litres WLTP annoncés, mais c'est à peine au-dessus de la version 1.2 full hybride de 200 ch, qui était juste sous les 7 litres lors de notre essai. L'apport de la micro-hybridation 12 volts semble anecdotique. Déjà, elle est parfaitement transparente à la conduite, comprenez par-là qu'on a l'impression qu'elle est absente. Pas de jauge pour la minuscule batterie de 0,15 kWh de capacité, pas de sensation de récupération d'énergie au freinage (ce frein moteur en supplément que l'on a bien remarqué lors de l'essai de la version 1.2 130 ch mild hybrid 48V), et pas non plus de sensation de boost à l'accélération.

Bref, tout ça pour dire que ce moteur n'est ici pas extraordinairement sobre, mais pas non plus trop gourmand, sachant que l'on dispose de 160 ch, d'une boîte automatique, et d'un SUV qui pèse tout de même presque 1 500 kg à vide.

Un équipement suffisant

Terminons avec l'équipement. En zappant la version Equilibre d'entrée de gamme, l'Austral débute à 37 400 € en finition Techno, celle de notre essai. Elle comprend déjà un équipement assez riche.

Ainsi on a l'aide au parking arrière, l’assistant de maintien dans la voie, les projecteurs Full LED, le freinage actif d'urgence avec fonction intersection, la carte d’accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, les rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement, les jantes alliage 19 pouces noires, les passages de roue et bas de caisse noir brillant, la sellerie mixte cuir/tissu, l’aide au parking avant et latérale, de la caméra de recul, les projecteurs LED adaptatifs, du système Multi-sense avec plusieurs modes de conduite, le système OpenR Link avec écran tactile 12” et services Google, compatible Android Auto et Apple Car Play, la banquette arrière coulissante 1/3-2/3 avec rabattage depuis le coffre, le rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 19 pouces noires, la sellerie mixte similicuir/tissu.

C'est déjà pas mal. Et l'on peut agrémenter avec des packs d'option (je vous invite à les retrouver en page équipement). Le rapport prix/équipement est en tout cas favorable à cette nouveauté.