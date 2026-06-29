Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

9  

2. Sur route : les Jaecoo 7 et Renault Austral sont des SUV familiaux avant tout

 

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Avec un minimum de 200 ch, nos deux SUV hybrides affichent une cavalerie qui aurait permis, il y a quelques années seulement, de les classer parmi les véhicules sportifs. Mais une mécanique hybride, ça pèse. S’il est, avec 224 canassons, le plus puissant, le Jaecoo 7 est également plus lourd, de presque 200 kilos (1 715 kg contre 1 520 kg), que son rival. Sa vocation, ce ne sont pas les performances, mais plutôt la douceur de conduite. Et, ce, malgré la complexité de son fonctionnement.

En effet, selon les phases de roulage, ce Jaecoo peut fonctionner en tout-électrique, comme un hybride série (seul le moteur électrique entraîne les roues, le bloc thermique agissant alors comme un générateur) ou comme un hybride parallèle (les deux moteurs entraînent les roues). Le passage de l’un à l’autre de ces modes se révèle être parfaitement imperceptible pour les occupants de la voiture.

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Voilà qui accentue la sensation de confort de ce SUV. Sensation entretenue par des sièges assez moelleux et… une direction manquant totalement de consistance. Pour profiter pleinement du Jaecoo, il faudra adopter une conduite à l’américaine, c’est-à-dire tout en souplesse. À l’inverse, l’amortissement se révèle assez sec et l’on ressent bien les imperfections de la chaussée. Un défaut à mettre, en partie, sur la présence imposée de roues de 19".

S’il y a bien un point que Renault maîtrise généralement avec brio, c’est bien le confort de ses véhicules. Cet Austral se montre digne de la réputation de la marque, même si les jantes de 19" de notre modèle d’essai ne facilitaient pas forcément la tâche des amortisseurs. Mais, dans l’ensemble, on sera beaucoup moins secoué que dans le Jaecoo.

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Mais, en matière de dynamisme mécanique, le français ne parvient pas à prendre le dessus. Malgré la bonne volonté du moteur 1.2 et de la boîte à double embrayage, qui lui permette d’assurer des dépassements sécurisants, le déficit de couple (205 Nm contre 295 Nm) se fait ressentir lors des accélérations.

Pour les sensations de conduite, il sera préférable de compter sur les talents du châssis et, notamment, de la direction précise et du train avant plus mordant que celui de son concurrent. Pour rendre la conduite de l’Austral encore plus plaisante et faire de lui le roi des enchaînements de courbe, il "suffit" de signer un chèque complémentaire de 1 500 € (sur les finitions Techno et Esprit Alpine) pour s’offrir les 4 roues directrices 4Control Advanced.

Précisons tout de même que nos deux protagonistes offrent, en toutes circonstances, un comportement routier parfaitement sécurisant pour peu qu’on les mène en bon père de famille.

Sur la route Jaecoo 7 SHS-H Exclusive Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine
Agrément moteur
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Agrément boîte
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Amortissement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Dynamisme
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Emissions polluantes à l'usage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Insonorisation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Maniabilité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 13,8 /20 15,3 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante
Simulez votre financement

Photos (57)

Voir tout

Sommaire

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Austral

Renault Austral

SPONSORISE

Comparatifs Renault Austral

Voir tous les comparatifs Renault Austral

Guides d'achat Renault Austral

Image d'illustration de l'article

SUV Renault Austral : lequel choisir ?

32

Le Renault Austral remplace le Renault Kadjar dans la gamme du constructeur français. Son objectif est de faire de meilleures ventes que le modèle précédent et enfin de devenir une vraie alternative au Peugeot 3008 qui est en tête des ventes en France depuis de nombreuses années. Mais quelle est la meilleure motorisation et quelle est la meilleure finition pour ce SUV compact ?

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault Austral

Voir toute l'actu Renault Austral

Essais Renault Austral

Voir tous les essais Renault Austral

Essais Renault

Voir tous les essais Renault