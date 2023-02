SUV Renault Austral : lequel choisir ?

Pour remplacer le Renault Kadjar, Renault a choisi de créer un tout nouveau modèle et pour mieux le différencier du Kadjar, de lui donner un nom inédit : Renault Austral. Le Renault Austral se dote donc d’une plateforme nouvelle (la même que celle du Nissan Qashqai), affiche des lignes plus modernes inspirées de celles de la Renault Mégane E-Tech, de nouvelles motorisations et surtout un intérieur totalement modifié avec une belle qualité perçue.

Sous le capot de ce nouveau Renault Austral on ne trouve pas de moteur Diesel, le constructeur Renault ayant préféré de privilégier l’hybridation de ses blocs essence. On trouve ainsi en entrée de gamme un nouveau bloc Mild Hybrid Advanced de 130 ch, un moteur de 1,2 litre associé à une mirco-hybridation de 48 volts qui avec quelques modifications pourra passer la nouvelle norme Euro 7 en 2026. Il y a aussi un autre Mild Hybrid de 160 ch associé, celui-ci, avec une boîte CVT qui « simule » 7 rapports. Enfin, en haut de gamme un bloc E-Tech Hybrid de 200 ch qui est associé comme tous les E-Tech hybrides de Renault à une boîte à crabots. Cette offre moteur réduite sera élargie puisque viendra plus tard une motorisation E-Tech Hybrid de 160 ch qui sera une version dégonflée de l’E-Tech de 200 ch. Une version Mild-Hybrid de 140 ch est également prévue et il pourrait y avoir aussi, mais beaucoup plus tard, une motorisation hybride rechargeable.

Dans l’habitacle du Renault Austral, on retrouve un mobilier similaire à celui de la Renault Mégane E-Tech avec le système OpenR qui se compose d'un écran multimédia de 12 pouces (seulement 9 pouces en entrée de gamme) avec affichage HD. Ce système développé avec Google est d’une grande facilité d’utilisation et l’interface est très fluide. Les matériaux sont de belle facture et les assemblages très corrects, rien à voir à ce que proposait le Renault Kadjar.

Grand modèle, le Renault Austral mesure 4,51 mètres, il affiche donc 4 cm de plus en longueur par rapport au Kadjar, ce qui fait qu’à l’arrière sur la banquette, deux adultes seront confortablement installés, même si l’espace aux jambes est dans la moyenne. Avec certaines finitions, le Renault Austral dispose d’une banquette coulissante sur 16 cm avec dossiers inclinables. Quant au coffre, il offre une bonne capacité de chargement de 500 à 575 litres en fonction de la position de la banquette coulissante, pour la version E-Tech « Full-Hybrid » ce sera seulement de 430 à 555 litres, la batterie sous le plancher du coffre prenant un peu de place.

Sur la route, le Renault Austral profite de sa nouvelle plateforme qui apporte une belle homogénéité pour le comportement routier de ce modèle. La direction est bien calibrée et assez précise, remontant bien les informations, le confort est également très bon même avec des jantes 20 pouces comme celles qui équipent les finitions Iconic et Iconic Esprit Alpine. Si le SUV Renault Renault est moins dynamique que peut l’être le Peugeot 3008, il a gagné en agilité en particulier lorsqu’il est équipé des quatre roues directrices du système 4Control advanced. Un équipement qui est disponible en option (1 800 €) avec les finitions haut de gamme de la version E-tech.

Le Renault Austral est disponible en cinq finitions (Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic, Iconic Esprit Alpine). Avec l’entrée de gamme, le Renault Austral est bien équipé avec une instrumentation numérique 12,3 pouces, la climatisation automatique bizone, des jantes alliage 17 pouces, des projecteurs Full LED… Mais c’est avec les finitions plus haut de gamme que l’on appréciera le plus ce modèle, même s’il est parfois nécessaire de passer par le catalogue d’options pour obtenir certains équipements technologiques comme l’affichage tête haute, les quatre roues directrices, le chargeur de smartphone par induction… Face à ses concurrents les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross, Volkswagen Tiguan, Opel Grandland, Kia Sportage et Hyundai Tucson, le Renault Austral n’a rien à leur envier, si ce n’est qu’il affiche un peu moins de dynamisme qu’un Peugeot 3008, un tarif plus élevé que les modèles coréens et une offre de motorisation réduite qui ne dispose d’aucun moteur diesel, ce qui peut poser problème aux gros rouleurs.

Le SUV Renault Austral en dix points

SUV compact, 5 portes, 5 places

Production à Palencia (Espagne)

Dimensions (L x l x h en mètres) : 4,51 x 1,83 x 1,65

Diamètre de braquage : 11,4 mètres

Volume de coffre mini : 500 litres à 575 litres (430 à 555 litres hybride plug-in)

Volume de coffre maxi : 1 525 litres

Moteurs Mild-Hybrid : 48 volts 130 ch et 12 volts 160 ch

Motorisation Full-Hybrid : 200 ch

Cinq finitions : Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic, Iconic Esprit Alpine