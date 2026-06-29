Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Le Renault Austral remplace le Renault Kadjar dans la gamme du constructeur français. Son objectif est de faire de meilleures ventes que le modèle précédent et enfin de devenir une vraie alternative au Peugeot 3008 qui est en tête des ventes en France depuis de nombreuses années. Mais quelle est la meilleure motorisation et quelle est la meilleure finition pour ce SUV compact ?