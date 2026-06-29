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Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

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4. Les fiches techniques respectives du Jaecoo 7 SHS-H et du Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch

 

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Les chiffres clés

Jaecoo 7 Shs 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE Renault Austral (2) 1.2 FULL HYBRID E-TECH 200 ESPRIT ALPINE
Généralités    
Finition EXCLUSIVE ESPRIT ALPINE
Date de commercialisation 01/01/2026 02/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,50 m 4,51 m
Largeur sans rétros 1,67 m 2,08 m
Hauteur -- 1,62 m
Empattement 2,67 m 2,66 m
Volume de coffre mini 500 L 487 L
Volume de coffre maxi 1 276 L 1 525 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 715 Kg 1 595 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3 1 199 cm3
Puissance 224 ch 200 ch
Couple 215 Nm à 2 000 trs/min 205 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 1 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s 8.4 s
Volume du réservoir 51 L 55 L
Emissions de CO2 125 g/km (wltp) 108 g/km (wltp)
Bonus malus max 470 ZERO
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