Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?
4. Les fiches techniques respectives du Jaecoo 7 SHS-H et du Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch
Les chiffres clés
|Jaecoo 7 Shs 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
|Renault Austral (2) 1.2 FULL HYBRID E-TECH 200 ESPRIT ALPINE
|Généralités
|Finition
|EXCLUSIVE
|ESPRIT ALPINE
|Date de commercialisation
|01/01/2026
|02/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,50 m
|4,51 m
|Largeur sans rétros
|1,67 m
|2,08 m
|Hauteur
|--
|1,62 m
|Empattement
|2,67 m
|2,66 m
|Volume de coffre mini
|500 L
|487 L
|Volume de coffre maxi
|1 276 L
|1 525 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 715 Kg
|1 595 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 499 cm3
|1 199 cm3
|Puissance
|224 ch
|200 ch
|Couple
|215 Nm à 2 000 trs/min
|205 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.3 s
|8.4 s
|Volume du réservoir
|51 L
|55 L
|Emissions de CO2
|125 g/km (wltp)
|108 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|470
|ZERO
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