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Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

9  

3. Une facture qui fait oublier quelques imperfections du Jaecoo 7

 

Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Opposer une référence européenne à son équivalent chinois permet souvent de constater à quel point "nos" constructeurs ont le sens du détail et multiplient les fignolages et astuces qui rendent la conduite de leurs véhicules des plus agréables. Certains chinois, à l’image du Jaecoo 7, ne déméritent toutefois pas. Passer de l’Austral à ce nouveau venu permet de constater le travail que Jaecoo doit encore fournir pour atteindre le meilleur niveau. Mais, sans véritables tares, le 7 ne démérite pas. Et, au vu de sa grille tarifaire, il ne laisse aucune chance au Renault.

Jaecoo 7 SHS-H Exclusive Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine
Budget
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14,8 /20 14,1 /20
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