Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?

Opposer une référence européenne à son équivalent chinois permet souvent de constater à quel point "nos" constructeurs ont le sens du détail et multiplient les fignolages et astuces qui rendent la conduite de leurs véhicules des plus agréables. Certains chinois, à l’image du Jaecoo 7, ne déméritent toutefois pas. Passer de l’Austral à ce nouveau venu permet de constater le travail que Jaecoo doit encore fournir pour atteindre le meilleur niveau. Mais, sans véritables tares, le 7 ne démérite pas. Et, au vu de sa grille tarifaire, il ne laisse aucune chance au Renault.

Jaecoo 7 SHS-H Exclusive Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 14,8 /20 14,1 /20 Explication des critères de notation