Le Jaecoo 7 a-t-il les qualités nécessaires pour titiller une référence telle que le Renault Austral ?
3. Une facture qui fait oublier quelques imperfections du Jaecoo 7
Opposer une référence européenne à son équivalent chinois permet souvent de constater à quel point "nos" constructeurs ont le sens du détail et multiplient les fignolages et astuces qui rendent la conduite de leurs véhicules des plus agréables. Certains chinois, à l’image du Jaecoo 7, ne déméritent toutefois pas. Passer de l’Austral à ce nouveau venu permet de constater le travail que Jaecoo doit encore fournir pour atteindre le meilleur niveau. Mais, sans véritables tares, le 7 ne démérite pas. Et, au vu de sa grille tarifaire, il ne laisse aucune chance au Renault.
|Jaecoo 7 SHS-H Exclusive
|Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch Esprit Alpine
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,8 /20
|14,1 /20
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