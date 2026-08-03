Alors que le marché des particuliers s’envole (+ 16,39 % en juillet et + 9,56 % depuis le début de l’année) remis sur de bons rails notamment par la troisième vague du leasing social, celui des flottes reste à la traîne.

Malgré une légère respiration en juillet (58 094 immatriculations VP + VUN), le canal professionnel enregistre un repli de - 3,54 % depuis janvier (403 541 mises à la route) « dans un contexte de fiscalité renforcée sur les émissions de CO₂ et les polluants atmosphériques qui pèse sur les flottes thermiques et hybrides » souligne le cabinet AAA Data.

Les flottes à la peine

Autrefois moteur incontesté du marché automobile national, les véhicules de société ne représentent plus que 33,9 % des ventes en juillet d’après les données AAA Data/Arval Observatory Mobility. Le marché à entreprise croît depuis le début de l’année deux fois moins vite que celui des particuliers. Et perd mois après mois, de son poids relatif dans le mix des immatriculations.

Le coup de baguette (magique) de la fée électrique

Si les volumes globaux déçoivent, la transition énergétique des entreprises, continue de s’accélérer fortement. En juillet les modèles à batteries sont devenus la première source d’énergie choisie par les gestionnaires de flottes. Avec 32,12 % du mix énergétique (et une pénétration de 40 % sur le seul créneau des VP) l’électrique devance désormais toutes les autres motorisations, y compris les hybrides.

Sur les 7 premiers mois de l’année, les immatriculations de BEV ont bondi de + 74,89 % (120 440 unités) portant leur part de marché à près de 30 %, faisant quasi jeu égal avec les modèles hybrides (30,62 %).

Les utilitaires le maillon faible

Si le segment des VP d’entreprise retrouve des couleurs en juillet (+ 6,84 %) celui des utilitaires s’enfonce violemment (-12,96 %). Bien que les offres de modèles à batterie continue de s’étoffer, les contraintes d’usage et de gestion semblent encore peser lourdement en leur défaveur. Les VUN électrique plafonnent à 14 % du marché.

Encadrées par les trajectoires de verdissement et le durcissement continu de la fiscalité sur le thermique les entreprises arbitrent massivement en faveur de l’électrique, quitte à ralentir le rythme global de renouvellement de leurs véhicules.