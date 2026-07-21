Quand la situation du détroit d’Ormuz prend en otage les flottes automobiles d’entreprises

Le cours de pétrole brut (Brent) est reparti brusquement à la hausse pour dépasser ce matin le seuil psychologique des 90 $ le baril. Cette poussée soudaine fait suite à une hausse de plus de 15 % enregistrée ces derniers jours à cause de la reprise des hostilités dans le détroit d’Ormuz.

Si la flambée du brut frappe d’abord les réservoirs, elle perturbe, par effet domino, toute la chaîne logistique automobile, au point de perturber les flottes d’entreprises.

La chaîne logistique automobile au bord de l’asphyxie

« Une hausse de 30 % des prix à la pompe transforme la gestion de flottes en un enjeu financier majeur pour les entreprises », souligne la plateforme de données de mobilité Oriway. Car la situation dans le détroit d’Ormuz s’accompagne de tensions sécuritaires plus larges dans toute la péninsule Arabique (notamment en mer Rouge avec Bab-el-Mandeb) où circule 15 % du commerce maritime mondial. Pour des raisons de sécurité, les armateurs préfèrent détourner leurs navires cargo par le Cap de Bonne Espérance. Ce qui rallonge les délais de livraison de deux à trois semaines et fait exploser les prix du fret maritime entre l’Asie et l’Europe.

Les réparations automobiles, déjà plombées par une inflation de 40 % ces dernières années, doivent ainsi faire face à des livraisons erratiques et parfois à une pénurie massives de pièces détachées et de composants technologiques retenus dans les hubs maritimes. Cette situation entraîne des délais d’immobilité prolongés en atelier et oblige les entreprises à multiplier les locations de véhicules de remplacement.

Le comportement au volant l’ultime bouclier anti-inflation

Face à cette instabilité structurelle, les décideurs cherchent désespérément à reprendre le contrôle sur les dépenses qu’ils peuvent maîtriser.

La sobriété d’usage devient l’arme principale des gestionnaires de parcs. Le pilotage fin des recharges électriques aux heures creuses pour les véhicules électriques, le développement du covoiturage d’entreprise, le report mobilité vers le vélo ou le rail deviennent la règle. Mais l’incitation à l’écoconduite s’impose comme un levier d’économie immédiat.

Une meilleure conduite réduit la consommation de carburant et d’électricité, limite l’usure, diminue le taux d’accidents et donne aux gestionnaires des arguments plus solides lors de la négociation des primes d’assurance. Une source d’économie aussi sur le long terme.

Alors qu’une nouvelle paralysie du détroit d’Ormuz menace de réinstaller une inflation durable, la capacité des entreprises à rationaliser la mobilité de leurs salariés devient une condition de leur résilience financière.