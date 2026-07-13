C'est fait. Depuis le 23 juin dernier l'Audi Q6 E-tron est enfin éligible à l'éco-score délivré par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Une distinction loin d'être simplement "honorifique".

Grâce à l'écoscore, le SUV allemand est actuellement le seul et unique véhicule premium du segment D à pouvoir bénéficier du fameux abattement sur les avantages en nature (AEN). De quoi lui permettre d'intégrer aisément le marché stratégique des flottes d'entreprises.

Un début en fanfare avant la mauvaise note

Introduit sur le marché fin 2024, le Q6 e-tron avait signé un démarrage commercial foudroyant ( 6 177 immmatriculations en 2025). Jusqu'à ce qu'en février 2025 Paris réforme la fisclaités des véhicules de fonction. Le gourvernement porte l'abattement sur les avantages en nature (AEN) à 70 % (plafonné à 4 582 €), mais à la stricte condition que la voiture soit écoscorée.

La filiale français d'Audi, tire le signal d'alarme. Le canal professionnel (B2B) représente 70% à 80% des volumes du Q6, impossible de se couper de ce secteur de vente. A la fin du premier semestre, le SUV disparait du top 3 des ventes auprès des grands comptes. "Il fallait fair quelquechose, car il existait un risque majeur sur la performance du véhicule", souligne Maxime Ferreira Paulo, responsable ventes aux entreprises chez Audi France.

Perdre du poids pour gagner des points

Avec son score environemental estimé en interne à 40, très loin des 60 minimaux exigés par l'Ademe, impossible en l'état pour le Q6 e-tron d'être éligible à l'écosocre sans une profonde transformation.

Robert Breschkow, Directeur d'Audi France, confie une mission éco-score à son responsable produit, Jean-François Lafont, avec la consigne de convaincre le directoire de la marque de modifier la structure pour alléger les 2,2 t du véhicule pour répondre aux critères fiscaux du seul marché français.

Une enveloppe de "plusieurs millions d'euros" est débloquée. Une task force d'ingénieurs est missionnée pour traquer tout surpoids superflu. En jouant sur la structure, le fer, l'aluminium et le verre, le constructeur réussi à grapiller 20 kg. Une version amincie, la Sportback,(batterie 100 kWh, autonomie WLTP 670 km) dispose désormais d'une ligne d'assemblage spécifique dédiée à la France dans l'usine d'Ingolstadt, en Allemagne.

Parallèlement, le constructeur "verdit " sa logistique. L'acheminement des véhicules depuis la Bavière s'effectue via des camions alimentés au HVO, un biodiesl plus onéreux mais indispensable pour grapiller les ultimes points nécessaires à l'écoscore.

Un revers pour les batteries chinoises

Mais le véritable coup de force d'Audi est d'ordre géopolitique. Pour alléger l'empreinte carbone liée aux transport et au mix énergétique des usines asiatique, Audi coupe le héant chinois CATL, son fournisseur de cellules de batteries. Le constructeur relocalise son approvisionnnement en Europe de l'Est (Hongrie) auprès du sud-coréen Samsung SDI. "Ce changement de fournisseur nous a permis de gagner dix points d'un coup", analyse Jean-François Lafont.

Pour Audi, je jeu en vaut largement la chandelle. Seul modèle premium de sa catégorie écosocré pour l'instant, le SUV bénéficie d'un sérieux coup de pouce fiscal par rapport aux BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EQ, toujours non éligible à l'écoscore.

Fort de ce boulevard commercial, Audi France anticipe un rebond d'environ 30 % des volumes de son grand SUV. Mais la filiale française du constructeur ne compte pas s'arrêter là. Elle s'atèle déjà à faire entrer le Q4 e-tron et la future citadine A2 dans le cercle fermé des véhicules écosocrés.