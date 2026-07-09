Elle se nomme HSR Type 859, un nom quelque peu barbare pour une auto qui ne fait pas dans la finesse. Si certains préparateurs comme ABT ou LCE Performance sont capables de reconstruire ce bolide du groupe B des années 80, HSR Manufaktur (Homologation Specials Reimagined) est sans doute celui qui va le plus loin dans l’esprit du restomod.

Il y a tout d’abord son look, bien plus agressif que le modèle originel. Les petites optiques avant, de couleur jaune, tranchent avec les ailes si généreusement élargies qu’elles ne semblent plus faire le lien avec les boucliers. Ces dernières entourent de grandes jantes et plusieurs entrées et sorties d’air. On remarque également l’imposant aileron arrière, doublé de deux becquets.

Comme l’avant, la partie arrière est typiquement dans l’esprit restomod avec ce bandeau noir incorporant la signature lumineuse rectangulaire, l’extracteur d’air et le recentrage des deux échappements, au centre du bouclier.

Cette Type 859 n’a pas que son look pour séduire. HSR utilise comme base une Audi Coupé B2, dont l’empattement est raccourci de 32 cm. La structure est donc profondément retravaillée et tous les panneaux de carrosserie sont en fibre de carbone. C’est ainsi que le constructeur annonce un poids compris entre 1 200 et 1 300 kg.

Une masse que le moteur n’aura aucun mal à déplacer. Il ne s’agit ni plus ni moins que du bloc cinq cylindres (DAZA) provenant de la RS3 et développant 400 ch d’origine. Ici, une petite cure de vitamines lui permet d’afficher entre 500 et 600 ch.

En toute logique, la transmission intégrale fait partie du lot avec une répartition de la puissance à 40 % sur l’avant et 60 % sur l’arrière. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports confirme la volonté de créer un engin dédié aux puristes.

Suspension pilotée et prix salé

Si les performances ne sont pas communiquées, les chiffres cités plus haut confirment les sensations que cette HSR doit procurer. Seulement, la peur ne doit pas l’emporter sur le plaisir. C’est pourquoi elle est équipée d’une suspension pilotée avec hauteur de caisse réglable et différents modes : Street, Sport, Track et Rally.

Le constructeur ne sacrifie pas pour autant le bien-être à bord avec la climatisation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et la possibilité d’habiller l’habitacle avec du cuir et de l’Alcantara.

Les limites de la personnalisation dépendent du budget à y consacrer. Sachez que le prix débute à 500 000 euros (voiture donneuse comprise), mais que ce n’est qu’une mise de départ. Dernier paramètre, il n’en existera que 84, en référence à l’année où elle remporta le Championnat du monde des rallyes.