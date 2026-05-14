Electricité, essence, gazole, toutes les énergies voient leurs tarifs régulièrement grimper.

Un constat qui impacte forcément le portefeuille de tous les automobilistes, ceux roulant avec un véhicule thermique comme électrique.

Soucieux de faire faire des économies à ses clients, le constructeur Lexus a choisi de les accompagner et former pour faire des économies.

Le « Lexus Electrified Program » est une formation à l’éco-conduite qui consiste en un coaching personnalisé d’une heure et demie avec un formateur dédié. Le client Lexus participe ainsi à différents ateliers, constitué de 20 % de théorie et 80 % de pratique.

En début de chaque session, le client effectue un parcours de référence. Ses données de conduite sont enregistrées puis analysées, notamment avec une partie théorique d’apprentissage des techniques d’éco-conduite adaptées aux véhicules (anticipation du relief et de la circulation, gestion de l’accélérateur et de la régénération, etc.). La formation se conclut par une mise en application des connaissances acquises, sur le même parcours de référence effectué initialement, permettant de mesurer les progrès.

La technologie au service de l’éco-conduite selon Lexus

L’objectif de Lexus est d’aider le client à optimiser sa conduite tout en mettant à profit la technologie de son véhicule pour réduire sa consommation et son empreinte carbone.

Ce programme, conçu en partenariat avec Actua Formation, acteur majeur de la formation en conduite automobile, est proposé gratuitement à tous les clients (particuliers) de modèles Lexus neufs.

Selon Actua il permet une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 qui peut atteindre 28 % mais aussi une baisse du nombre d’accidents pouvant grimper jusqu’à 50 %.

Ces sessions de coachings se déroulent dans la concession Lexus où le client a acquis sa voiture ou dans un centre de formation dédié situé à proximité.