Le grand Lexus TZ électrique à sept places en provenance du Japon arrivera sur le continent européen l’année prochaine.

Pour Lexus, la marque de luxe de Toyota, l’élargissement de la gamme électrique est à l’ordre du jour. C’est pour cela que Lexus va lancer un grand SUV électrique avec trois rangées de sièges capables de transporter confortablement sept personnes. Ce modèle qui se nomme Lexus TZ sera lancé en Europe en 2027, et déjà un prototype sillonne les routes européennes.

D’un gabarit conséquent (5,05 mètres), le Lexus TZ est encore fortement camouflé. Mais il est évident qu’il s’inspirera pour son style de celui du concept-car présenté par la marque japonaise en décembre 2021 et qui répondait au doux nom de Lexus Electrified SUV. En multipliant les modèles électriques, Lexus compte être présent sur tous les marchés avec une gamme « zéro émission » complète d’ici à 2035.

Il arrive en Europe en 2027

Pour le moment, le prototype photographié sur les routes allemandes est fortement camouflé. On sait cependant qu’il repose sur la plateforme du Toyota Highlander EV. Un modèle Toyota qui est disponible en version deux et quatre roues motrices et qu’il peut atteindre une autonomie de plus de 500 km. Normalement, ces caractéristiques devraient être communes avec celles du Lexus TZ. Le Lexus TZ va venir se mesurer en Europe au Kia EV9 et à son cousin Hyundai Ioniq 9 mais aussi aux Volvo EX90 et Tesla Model X, que du beau monde. On peut ajouter à cela le modèle français, le Peugeot E-5008 qui dispose d’une offre électrique conséquente et qui est lui aussi disponible en sept places.

Plus de 500 km pour la version la plus performante

Assemblé sur une évolution de la plateforme TNGA-K du Highlander EV (qui n’est pas commercialisé en France), le Lexus TZ devrait reprendre la même architecture électrique que lui. Il devrait donc être disponible en traction avec un électromoteur de 224 ch ou bien avec une transmission intégrale grâce à une architecture à deux électromoteurs (chacun d’entre eux entraînant un essieu) de 343 ch de puissance cumulée. Pour la première version équipée d’une batterie de 77 kWh, l’autonomie devrait être de 460 km selon les normes américaines, quant à la seconde version qui est équipée d’une batterie de 95,8 kWh, l’autonomie passerait à 515 km. Pour les temps de recharge, la marque Toyota indique pour le Highlander EV un passage de 10 à 80 % de charge en trente minutes. L’arrivée de ce modèle dans les concessions européennes de la marque Lexus devrait avoir lieu vers la fin de 2027.