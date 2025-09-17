Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

5. Quelle est la note que nous avons attribuée à la Hyundai Ioniq 9 ?

EN BREF SUV électrique Plus de 600 km d’autonomie À partir de 69 900 €

Les années passent et Hyundai est en train de mettre en place une gamme électrique particulièrement vaste et complète. Ainsi, après l’Inster, le Kona et les Ioniq 5 et 6 – cette dernière ne va plus être commercialisée en France prochainement, place maintenant au modèle électrique le plus imposant, la Ioniq 9. En attendant, la Ioniq 3 dévoilée sous la forme d’un concept lors du dernier salon de Munich

Esthétiquement, bien que cette Ioniq 9 soit nettement plus massif que le reste de la gamme, il n’en reste pas moins que l’on retrouve une certaine filiation sur le plan esthétique, avec, en particulier au niveau des projecteurs façon pixel, une forme présente également au niveau des feux de jour. En revanche, sur notre marché, pas de calandre lumineuse. À l’arrière, les feux sont de grandes tailles puisqu’ils occupent toute la hauteur de la voiture, ce qui donne l’impression d’un arc lumineux avec les « stop » positionnés sur le haut du hayon.

En termes de dimensions, la Ioniq 9 est un gros SUV, qui mesure 5,06 m de long, près de 2 m de large et dispose d’un empattement de 3,13 m.

Dans l’habitacle, moins de fantaisie parce que la planche de bord est strictement identique aux autres modèles de la marque avec une double dalle numérique légèrement tournée vers le conducteur. Elle se compose de deux écrans de 12,3 pouces : un pour l’instrumentation pouvant être relayé par un affichage tête haute et un autre pour le multimédia au fonctionnement toujours aussi fluide, mais un peu complexe en raison de nombreux menus. Cette présentation peut varier avec l’introduction d’écrans supplémentaires à l’intégration discutable pour les versions disposant de rétroviseur caméra. Bonne nouvelle en matière d’ergonomie avec des commandes de climatisation qui restent physiques. Bilan plus discutable en revanche concernant la qualité de matériaux qui aurait mérité un plus grand soin.

Là où cette Ioniq 9 marque des points, c’est en matière d'aménagement. Les rangements sont ainsi très nombreux à bord avec de vastes contreportes et une console centrale qui accueille la recharge par induction, mais également un grand bac de loger plein d’objets. Sur la version 6 places, cette même console peut coulisser sur 19 cm afin qu’elle puisse servir aux passagers arrière.

Et justement, ces derniers seront particulièrement choyés avec un espace à bord royal notamment l’espace aux genoux et la garde au toit que ce soit en configuration 7 ou 6 places ou la banquette arrière peut être remplacée par deux sièges individuels pouvant au choix se transformer en mode relax ou alors pivoter vers l’arrière.

Habituellement, les passagers de troisième rang sont souvent les parents pauvres de ce type de véhicule. Ce n’est pas le cas ici, car deux adultes peuvent prendre place de façon assez confortable, de quoi envisager de longues distances à ces places. Pas de souci d’accès non plus, ce qui est assez rare pour le signaler.

Cet espace particulièrement généreux se retrouve aussi au niveau du coffre avec une capacité de chargement du même acabit qui varie entre 338 litres en configuration 7 places, 908 litres en 5 places et près de 2 500 litres tous sièges rabattus. À noter que les différentes manipulations sont très faciles puisqu’il est possible de les réaliser à partir du coffre.

À cela s'ajoute également un coffre à l'avant mesurant entre 52 et 88 litres suivant les versions. Autre bonne nouvelle, les possibilités de remorquage sont intéressantes avec 1 700 kg pour la version propulsion et même 2 500 kg pour les 4 roues motrices.