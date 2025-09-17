La concurrence : rare et onéreuse

Le segment des grands SUV électriques est relativement réduit puisqu’il ne compte que peu d’acteurs. Ainsi, on retrouve logiquement le cousin de cette Ioniq 9, le Kia EV9, qui est commercialisé à partir de 86 000 € en version 4 roues motrices, soit 5 000€ de plus que cette Hyundai. Parmi les autres concurrents, on peut par ailleurs citer le BYD Tang nettement moins cher (à partir de 72 000 €) mais aussi le Cadillac Vistiq, qui lui est nettement plus onéreux.

À retenir : pour les familles aisées

Si vous êtes à la recherche d’un imposant SUV électrique pouvant recevoir une grande famille et les bagages qui vont avec, le tout dans un confort digne d’une limousine avec une grande batterie et de fortes capacités de recharge, vous allez être forcément intéressé par ce Ioniq 9. Il faudra faire toutefois une croix sur le dynamisme et être prêt à signer un chèque conséquent d’au minimum 70 000 € et pouvant atteindre 87 000 €.

Caradisiac a aimé

Les très nombreux rangements intérieurs

L’habitabilité arrière très généreuse que ce soit au rang 2 et 3

Le volume de coffre gigantesque

La modularité aisée

L’énorme batterie

Les capacités de recharge en courant continu

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élevés

La consommation

Le gabarit peu adapté à la ville

Le manque de dynamisme