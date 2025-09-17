6. La fiche techique de la Hyundai Ioniq 9
Les chiffres clés
|Hyundai Ioniq 9 110 KWH - 307 HTRAC EXECUTIVE
|Généralités
|Finition
|EXECUTIVE
|Date de commercialisation
|20/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,06 m
|Largeur sans rétros
|1,98 m
|Hauteur
|1,79 m
|Empattement
|3,13 m
|Volume de coffre mini
|338 L
|Volume de coffre maxi
|908 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|7
|Poids à vide
|2 657 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|605 Nm
|Puissance moteur
|307 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|606 km
|Capacité batterie
|110,30 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.7 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (51)
