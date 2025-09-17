Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Ioniq 9

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Olivier Pagès

6. La fiche techique de la Hyundai Ioniq 9

 

Les chiffres clés

Hyundai Ioniq 9 110 KWH - 307 HTRAC EXECUTIVE
Généralités  
Finition EXECUTIVE
Date de commercialisation 20/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 5,06 m
Largeur sans rétros 1,98 m
Hauteur 1,79 m
Empattement 3,13 m
Volume de coffre mini 338 L
Volume de coffre maxi 908 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 2 657 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 605 Nm
Puissance moteur 307 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 606 km
Capacité batterie 110,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
