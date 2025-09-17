Sur le plan technique, cette Ioniq 9 propose trois motorisations toutes relativement puissantes puisqu’elles développent 218 ch, 307 et 428 ch, mais surtout, elles sont alimentées par une énorme batterie de 110 kWh permet à ce gros SUV de revendiquer des autonomies officielles oscillant entre 600 et 620 km.

Pour ce premier essai, c’est la version 4 roues motrices forte de 307 ch que nous avons à l’essai. L’occasion de s’interroger sur la pertinence de proposer de telles puissances sur des véhicules d’un tel gabarit, à mille lieues d’une sportive. Quoi qu’il en soit, à son volant, le mot d’ordre est le confort. Cela passe avant tout par une excellente filtration des bruits d’air et de roulement, mais aussi par des assises particulièrement moelleuses. Les sièges proposent également certains raffinements comme des massages, qui se déclenchent automatiquement afin d’éviter la fatigue au conducteur, mais aussi un meilleur maintien dès lors que la vitesse dépasse les 130 km/h.

De vitesse, il peut en être question, mais pas de dynamisme, qui n’est clairement pas le terrain de prédilection de cette Ioniq 9, qui n’aime pas être bousculée, au risque de voir apparaître des mouvements de caisse assez marqués. Cela va de pair avec une direction qui manque de consistance et de remontées d’informations. Il ne faut jamais oublier que ce SUV pèse tout de même 2,6 tonnes et cela a forcément des répercussions sur les inscriptions en virage et lors des phases de freinage. Comme souvent, l’électronique peut faire des merveilles, mais les lois de la physique sont toujours les plus fortes.

Bénéficiant d’une architecture 800 volts comme l’ensemble de la gamme Ioniq, cette « 9 » accepte des capacités de recharge de 11 kW en alternatif et 350 KW en courant continu en théorie. De quoi passer de 10 à 80% en 24 minutes. Nous avons tout de même constaté un long plateau à plus de 225 kW lors de notre recharge, ce qui est déjà très bien. Le bilan est moins flatteur pour la consommation, mais sans surprise. Sur cet essai, nous avons ainsi enregistré une moyenne de 23,2 kWh/100 km sur réseau secondaire et 25 kWh/100 km sur autoroute. De quoi atteindre 470 km dans le premier cas et 440 km sur autoroute.