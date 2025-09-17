Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Ioniq 9

Essai

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

7  

2. Sur route, la Hyundai Ioniq 9 mise avant tout sur le confort

 

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Sur le plan technique, cette Ioniq 9 propose trois motorisations toutes relativement puissantes puisqu’elles développent 218 ch, 307 et 428 ch, mais surtout, elles sont alimentées par une énorme batterie de 110 kWh permet à ce gros SUV de revendiquer des autonomies officielles oscillant entre 600 et 620 km.

Pour ce premier essai, c’est la version 4 roues motrices forte de 307 ch que nous avons à l’essai. L’occasion de s’interroger sur la pertinence de proposer de telles puissances sur des véhicules d’un tel gabarit, à mille lieues d’une sportive. Quoi qu’il en soit, à son volant, le mot d’ordre est le confort. Cela passe avant tout par une excellente filtration des bruits d’air et de roulement, mais aussi par des assises particulièrement moelleuses. Les sièges proposent également certains raffinements comme des massages, qui se déclenchent automatiquement afin d’éviter la fatigue au conducteur, mais aussi un meilleur maintien dès lors que la vitesse dépasse les 130 km/h.  

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

De vitesse, il peut en être question, mais pas de dynamisme, qui n’est clairement pas le terrain de prédilection de cette Ioniq 9, qui n’aime pas être bousculée, au risque de voir apparaître des mouvements de caisse assez marqués. Cela va de pair avec une direction qui manque de consistance et  de remontées d’informations.  Il ne faut jamais oublier que ce SUV pèse tout de même 2,6 tonnes et cela a forcément des répercussions sur les inscriptions en virage et lors des phases de freinage. Comme souvent, l’électronique peut faire des merveilles, mais les lois de la physique sont toujours les plus fortes. 

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Bénéficiant d’une architecture 800 volts comme l’ensemble de la gamme Ioniq, cette « 9 » accepte des capacités de recharge de 11 kW en alternatif et 350 KW en courant continu en théorie. De quoi passer de 10 à 80% en 24 minutes. Nous avons tout de même constaté un long plateau à plus de 225 kW lors de notre recharge, ce qui est déjà très bien. Le bilan est moins flatteur pour la consommation, mais sans surprise. Sur cet essai, nous avons ainsi enregistré une moyenne de 23,2 kWh/100 km sur réseau secondaire et 25 kWh/100 km sur autoroute. De quoi atteindre 470 km dans le premier cas et 440 km sur autoroute.

Page précédente
Page suivante

Photos (51)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Hyundai Ioniq 9

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Hyundai Ioniq 9 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 12% de remise

Photo de HYUNDAI IONIQ 9
-12%

HYUNDAI IONIQ 9

82 500 €
71 900 €

Photo de HYUNDAI IONIQ 9
-9%

HYUNDAI IONIQ 9

82 050 €
73 990 €

Toutes les Hyundai Ioniq 9 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/