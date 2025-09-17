3. La Hyundai Ioniq 9 possède un équipement très complet
La gamme de la Hyundai Ioniq 9 est relativement simple puisque chaque configuration dispose d’une finition spécifique.
L’entrée de gamme « Creative » disponible uniquement avec la version 218 ch (à partir de 69 990 €) offre un équipement très complet avec notamment par les 7 places, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le chargeur sans fil, la climatisation automatique trizone, la compatibilité AppleCarplay et AndroidAuto sans fil, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, le hayon mains-libres, les jantes alliage 19 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la sellerie laine et cuir, les sièges avant électriques, les sièges avant et arrière chauffants, l’accès et le démarrage sans clé, la navigation, le système multimédia 12,3 pouces, les vitres arrière surteintées et le volant chauffant.
Le niveau intermédiaire « Executive » accessible avec le moteur 307 ch (à partir de 81 500 €) ajoute en complément la caméra des angles morts, l’affichage tête haute 12 pouces, la caméra 360°, la fonction V2L, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED, les jantes 20 pouces, les sièges conducteur à mémoire, les sièges avant et arrière ventilés, le stationnement par télécommande, le système audio Bose à 14 HP, le sélecteur de mode de conduite, le toit ouvrant panoramique, le volant électrique et la sellerie cuir.
Enfin, le haut de gamme Calligraphy associé à la motorisation la plus puissante (à partir de 86 900 €) se caractérise par le ciel de toit en alcantara, les jantes 21 pouces, la sellerie cuir nappa et les rétroviseurs caméra.
Le point techno : l’IA fait son apparition chez Hyundai
Comme c’est le cas également chez d’autres constructeurs, Hyundai intègre l’intelligence artificielle dans ses voitures. C’est cette Ioniq 9, qui inaugure ce dispositif qui permet de commander le véhicule à la voix, mais aussi d’interagir avec lui. À noter que cette Ioniq 9 propose aussi le paiement intégré via Hyundai Pay.
Equipements et options
Version : 110 KWH - 307 HTRAC EXECUTIVE
Equipements de sécurité
Alarme périmétrique
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé
Verrouillage automatique des portes en roulant
Contrôle de vitesse en descente
Alerte de circulation transversale à l'AR avec fonction freinage
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule
Assistance à la sortie du véhicule
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie
Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie
Assistance active au maintien et au suivi de voie
Feux AV Matrix LED intelligents
Alerte de présence de passager AR avec système de radar
Régulateur de vitesse adaptatif (jusqu'à l'arrêt) et limiteur de vitesse intelligent
4 Fixations ISOFIX aux places latérales de rang 2 et de rang 3
10 airbags : frontaux AV, latéraux, rideaux, central AV et genoux conducteur
Clé Digitale 2.0 - accès et démarrage par smartphone
Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS
ABS
Contrôle de traction électronique ETC
Equipements de confort
Vitres AR surteintées
Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables électriquement avec répétiteur intégré
Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
Volant gainé cuir
Siège conducteur à mémoire
Aide au stationnement AV et AR
Climatisation automatique tri-zone avec ouïes de ventilation à l'AR et désembuage automatique
Entourage de vitres noir brillant et satin
Rétroviseur intérieur par caméra avec écran intégré
Aide au stationnement AV avec fonction freinage
Pare-brise athermique avec film acoustique
Sièges AV et AR (rang 2) chauffants
Sièges AV multi-confort avec mode relaxation et repose-mollets
Sièges AV réglables électriquement (assise, dossier, lombaires)
Sièges AV et AR (rang 2) ventilés
Sièges de rang 2 inclinables et coulissants avec accès facilité "One-Touch" au rang 3
Sièges de rang 3 inclinables
Stationnement automatique via télécommande (AV/AR/créneau/bataille/épi)
Vitrages latéraux acoustiques
Volant chauffant
Volant réglable électriquement à mémoire
Console centrale avec bac de rangement à ouverture bi-directionnelle
Porte-gobelets AV et AR (rang 1/ rang 2/ rang 3)
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Réception radio numérique terrestre (DAB)
Système audio premium Bose 14 haut-parleurs avec subwoofer et amplificateur
Système de navigation Europe avec planificateur d'itinéraire électrique et mise à jour de la
Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" incurvé
Freinage régénératif intelligent, modulable au volant avec fonction i-Pedal
Direction assistée
Vitres AV électriques
Accoudoirs (central AV et portes) et contre-portes habillage simili-cuir
Esthétique / Carrosserie
Sellerie cuir
Jantes alliage 20"
Rails de toit couleur métal
Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique
Autres équipements
Coffre AV à déverrouillage à distance
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
Hayon mains-libres intelligent
Détection de fatigue du conducteur
Affichage caméra des angles morts
Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable
Compteurs numériques 12.3"
Poignées de portes extérieures rétractables automatiques
Caméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3D
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste et fonction intersection
Affichage tête haute 12 pouces sur pare-brise
Pare-chocs et bas de caisses avec finitions noir brillant et métal
Passages de roues noir brillant avec inserts couleur carosserie
Insert de tableau de bord aspect Bois
Protections de seuils de portes métal
Insonorisation renforcée par technologie de réduction active du bruit
Terrain Mode HTRAC (Auto,Neige, Sable, Boue)
Configuration 7 places
Dossiers AR (rang 2 / rang 3) rabattables à distance depuis le coffre
Pare-soleil intégrés dans les portes AR
Prises USB-C 100W aux 3 rangs (via câble Hyundai fourni - jusqu'à 60W avec câble standard)
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil
Compatibilité avec les fonctionnalités à la demande (FOD)
Compatibilité avec les mises à jour sans fil à distance
Hyundai AI Assistant : Assistant personnel à intelligence artificielle
Services connectés BlueLink
Câble de recharge pour prise T2
Chargeur inversé V2L avec prise domestique 230V dans le coffre
Chargeur inversé V2L extérieur avec adaptateur pour prise domestique 230V
Drive Mode (Eco, Normal, Sport et Neige)
Prise Type 2 (AC - 11 kW) et Combo Type 2 (DC)
Programmation et gestion à distance de la recharge et de la ventilation
Système de chauffage par pompe à chaleur
Système de préconditionnement de la batterie
Contrôle de trajectoire électronique ESP
Boîte automate à fontinon continu
Options disponibles
-
Peinture métallisée Sunset Brown:
0 €
-
Peinture métallisée Serenity White:
1000 €
-
Peinture métallisée Abyss Black:
1000 €
-
Peinture métallisée Biophilic Blue:
1000 €
-
Peinture métallisée Nocturne Gray:
1000 €
