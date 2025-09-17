La gamme de la Hyundai Ioniq 9 est relativement simple puisque chaque configuration dispose d’une finition spécifique.

L’entrée de gamme « Creative » disponible uniquement avec la version 218 ch (à partir de 69 990 €) offre un équipement très complet avec notamment par les 7 places, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le chargeur sans fil, la climatisation automatique trizone, la compatibilité AppleCarplay et AndroidAuto sans fil, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, le hayon mains-libres, les jantes alliage 19 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la sellerie laine et cuir, les sièges avant électriques, les sièges avant et arrière chauffants, l’accès et le démarrage sans clé, la navigation, le système multimédia 12,3 pouces, les vitres arrière surteintées et le volant chauffant.

Le niveau intermédiaire « Executive » accessible avec le moteur 307 ch (à partir de 81 500 €) ajoute en complément la caméra des angles morts, l’affichage tête haute 12 pouces, la caméra 360°, la fonction V2L, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED, les jantes 20 pouces, les sièges conducteur à mémoire, les sièges avant et arrière ventilés, le stationnement par télécommande, le système audio Bose à 14 HP, le sélecteur de mode de conduite, le toit ouvrant panoramique, le volant électrique et la sellerie cuir.

Enfin, le haut de gamme Calligraphy associé à la motorisation la plus puissante (à partir de 86 900 €) se caractérise par le ciel de toit en alcantara, les jantes 21 pouces, la sellerie cuir nappa et les rétroviseurs caméra.

Le point techno : l’IA fait son apparition chez Hyundai Comme c’est le cas également chez d’autres constructeurs, Hyundai intègre l’intelligence artificielle dans ses voitures. C’est cette Ioniq 9, qui inaugure ce dispositif qui permet de commander le véhicule à la voix, mais aussi d’interagir avec lui. À noter que cette Ioniq 9 propose aussi le paiement intégré via Hyundai Pay.