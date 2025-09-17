Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Ioniq 9

Essai

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

7  

5. Quelle est la note que nous avons attribuée à la Hyundai Ioniq 9 ?

 

Le Hyundai Ioniq 9 est un SUV électrique qui aime les grandes familles

Le Hyundai Ioniq 9 Grande Autonomie (à partir de 81 500 €) est évaluée dans la catégorie des gros SUV électriques

BYD Tang AWD (à partir de 72 000€)

Kia EV9 AWD (à partir de 86 000 €)

Cadillac Vistiq (à partir de 100 500 €)

Hyundai Ioniq 9
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (51)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Hyundai Ioniq 9

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Hyundai Ioniq 9 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 12% de remise

Photo de HYUNDAI IONIQ 9
-12%

HYUNDAI IONIQ 9

82 500 €
71 900 €

Photo de HYUNDAI IONIQ 9
-9%

HYUNDAI IONIQ 9

82 050 €
73 990 €

Toutes les Hyundai Ioniq 9 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/