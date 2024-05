1. Lexus UX 300h (2024) : plus puissant et moins gourmand

En bref

SUV hybride

Nouveau moteur

À partir de 41 990 €

Peu connu en France, le Lexus Ux figure parmi les meilleures ventes du constructeur japonais en Europe mais aussi en France. Ce SUV compact est en effet l’une des rares propositions hybrides disponible sur le marché premium. Ses concurrents directs comme l’Audi Q3, le BMW X1 et le Mercedes GLA ont opté pour l’hybride rechargeable.

Légèrement rafraîchi en 2023 notamment à bord, le Lexus UX s’offre aujourd’hui les services d’une motorisation hybride plus puissante et plus performante. Baptisée 300h, cette version remplace la 250h au catalogue et sera la seule proposition "thermique" aux côtés de l'UX 300e (100% électrique) boudée par les clients. En effet cette dernière lancée fin 2020 représente à peine 5% du mix des ventes.

Ce groupe motopropulseur hybride, est celui des nouvelles Toyota Corolla et CH-R. Il s’agit d’un quatre cylindres atmosphérique 2.0 à cycle Atkinson de 152 ch couplé à deux moteurs électriques. La puissance cumulée atteint désormais 199 ch, soit 15 ch supplémentaires. Ce gain est obtenu grâce à l'arrivée d'une nouvelle batterie Lithium-ion (nickel-hydrure métallique auparavant) plus puissante, ainsi qu'à la réduction des diverses pertes d'énergies mécaniques.

Quant à la version à quatre roues motrices, elle prend aussi du muscle puisque le moteur électrique situé à l’arrière est nettement plus puissant, en passant de 5,3 à 30 kW (soit de 7 à 41 ch). En revanche, la puissance totale est identique à celle de la version à deux roues motrices avec 199 ch. Les performances ont été légèrement améliorées avec un 0 à 100 km/h en 8,1 s contre 8,5 s en 4x2 (7,9 s contre 8,7 s en 4x4). Le constructeur annonce des consommations en baisse de 12 % grâce notamment à la réduction du poids.

Cette amélioration, s’accompagne de menues évolutions. À l’extérieur, rien à signaler par rapport à la mise à jour apportée en 2023. L’UX conserve son style très clivant avec en première ligne une imposante calandre et des projecteurs en forme de flèche. Une nouvelle couleur de carrosserie, le « Cuivre Basson » fait son apparition au catalogue. Les versions haut de gamme peuvent profiter d’une peinture bi-ton qui s'étend du montant A au montant C.

À bord, l’UX propose davantage de nouveautés. La première concerne l’arrivée d’un écran de 12,3 pouces (option). Ce dernier est désormais tactile. Il est implanté plus proche du conducteur et dispose de tous les services connectés. Si sa présentation réclame un temps d’adaptation, son fonctionnement est rapide et la résolution est de bon niveau. Lexus améliore aussi l’ergonomie de son modèle en supprimant le pad vieillot autrefois implanté au pied de la console centrale. Il est remplacé par un rangement et par les commandes de sièges et du volant chauffant. L’instrumentation numérique est toujours d’une taille réduite par rapport à la concurrence, mais elle peut être complétée par un affichage tête haute.

Lexus profite de cette évolution pour implanter de nouveaux éléments technologiques et sécuritaires. L’UX peut désormais recevoir (en option) une clé numérique permettant de déverrouiller et démarrer la voiture à l'aide d'un smartphone. Elle peut être partagée avec un maximum de 5 personnes. On note également l’apparition d’un système de sécurité qui bloque l’ouverture d’une porte si un véhicule approche par l’arrière et d’un détecteur de fatigue matérialisé par une caméra implantée dans le volant.

La qualité de présentation est toujours irréprochable. On retrouve des matériaux flatteurs tels que des plastiques moussés sur les parties hautes ou du cuir d’excellente facture sur les sièges, les portières et la console centrale. L’environnement est plaisant et plus chaud qu’à bord de ses concurrents allemands. Jusqu’ici l’UX coche toutes les bonnes cases comparé à ses rivaux. Malheureusement, il reste toujours pénalisé par son passable rapport habitabilité/encombrement.

En effet, long de 4,50 m, l'UX offre un espace aux jambes et une garde au toit trop juste aux places arrière pour y loger deux adultes de bon format. Ce constat est encore plus sévère pour le coffre, dont le volume est équivalent à celui d’une citadine. Il est compris entre 320 et 438 litres pour la déclinaison 2 roues motrices et entre 283 et 401 litres pour celle pourvue de la transmission intégrale.