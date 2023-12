EN BREF 1ᵉʳ SUV urbain Lexus Hybride À partir de 34 300 €

Chez Lexus jusqu’à maintenant, le plus « petit » modèle était l’UX. Le terme de "petit" n'est pas vraiment approprié, car celui-ci mesure tout de même 4,50 m de long. Désormais, la filiale haut de gamme de Toyota réduit la voilure avec ce LBX long de 4,19 m, qui permet à Lexus de faire ses débuts sur le segment des SUV urbains. Une catégorie essentielle pour la plupart des marques, qui se révèle aussi l’une des plus concurrentielles, mais également l’une des plus lucratives.

dailymotion Essai video - Lexus LBX (2024) : attention au petit

Pour débuter ce nouveau challenge, Lexus s’est basé sur son partenaire, à savoir Toyota et a réutilisé de nombreux éléments de la Yaris Cross qui rencontre un très beau succès dans l’Hexagone. Toutefois, il est très difficile de faire un lien entre les deux modèles tant leurs différences esthétiques sont importantes. Ainsi, la principale nouveauté de ce LBX dans ce domaine, réside dans le fait que celui-ci dispose de lignes nettement plus discrètes que les autres modèles de la marque. Un choix qui s’explique notamment par les envies de discrétion de la clientèle dans cette catégorie, ce qui est moins le cas pour les segments supérieurs. Ici par conséquent, pas de dessin tarabiscoté ou de lignes de caisse saillantes. On retrouve tout de même certaines caractéristiques du design de Lexus comme la grande calandre, mais l’ensemble est plus doux et convient parfaitement à ce LBX au style réussi, qui passe également par une signature lumineuse travaillée, en particulier à l’avant avec des projecteurs effilés et des feux reliés par un bandeau lumineux. Notez qu’à partir du troisième niveau (Emotion), il est possible d’avoir une peinture bicolore.

Dans l’habitacle, les bonnes surprises continuent. La planche de bord, elle aussi distincte de celle de la Yaris Cross. L’instrumentation numérique de 12,3 pouces peut être secondée par un affichage tête haute en option. L’écran multimédia de 9,8 pouces, positionné plus bas que celui de la Yaris Cross, est mieux intégré à la console centrale. Son fonctionnement est fluide, mais un peu complexe et il intègre partiellement les commandes de climatisation. Au-delà de son look plaisant, la planche de bord se distingue par une belle qualité de fabrication avec des plastiques moussés sur sa partie supérieure, mais aussi par exemple sur notre modèle d’essai de l’alcantara surpiqué présent sur les sièges, les contre-portes ou même la console centrale. De quoi confirmer le positionnement premium de Lexus.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Finalement, le seul reproche que l’on puisse formuler concerne les aspects pratiques. En effet, ce LBX s’avère peu accueillant. Ainsi, les passagers manqueront de place à l’arrière, notamment s’ils mesurent près de 1,80 m en raison d’un espace aux jambes trop limité. Constat presque identique pour le volume de chargement avec 402 litres auxquels il faudra soustraire encore 90 litres (soit 315 litres) si vous optez pour la version à transmission intégrale. À titre de comparaison, un Audi Q2 propose 400 litres et une DS 3 offre 350 litres. Le LBX se situe par conséquent dans la moyenne de la catégorie. Les rangements intérieurs sont aussi restreints, que ce soient les bacs de contre-portes ou la boîte à gants.