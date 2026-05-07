« Le nouveau concept Lexus de « Driving Lounge » favorise une détente naturelle des passagers grâce à un silence, un raffinement et un confort qui portent encore plus haut les qualités emblématiques de la Marque. » Voici comment Lexus défini son nouveau (gros) bébé.

Il faut dire qu’il en impose avec sa face avant massive, ses formes anguleuses et ses flancs travaillés. Malgré cela, et ses dimensions généreuses (5,10 m de long), il s’en dégage une certaine finesse, un sentiment en partie dû par l’absence d’agressivité dans son design.

Avec son TZ, Lexus s’attaque à un nouveau segment de marché, celui des grands SUV mettant en avant le confort, le luxe et la technologie électrique, à l’image d’un Volvo EX90. L’idée est alors de proposer un véritable cocon et cela passe bien sûr par des sièges individuels, même si le troisième rang se contente d’une banquette. Les sièges avant et ceux du rang deux sont chauffants et ventilés et ceux du troisième profitent également d’une assise chauffée, ce qui est rare. Petite attention bienvenue, les occupants de milieu profitent de repose jambes.

En plus d’offrir un véritable espace à bord, la sensation est accentuée par le toit ouvrant panoramique, le plus grand, jamais proposé chez Lexus.

Quant à la planche de bord, joliment présentée, elle ne respire pas la grande technologie. Entendez par là qu’aucun grand écran ne court sur toute la largeur, à la manière d’une Mercedes Classe C par exemple. On y retrouve plutôt un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un grand écran central tactile de 14 pouces qui permet de commander tout un tas de fonctions et notamment la sono Mark Levinson ne comprenant pas moins de 21 haut-parleurs. À noter que celles de climatisation sont déportées, mais restent tactiles.

Une recharge limitée

Au chapitre technique, ce Lexus TZ se dote de roues arrière directrices, un élément indispensable pour un tel engin. On note qu’il sera proposé en deux niveaux de puissance : 313 ch (TZ 450e) et 408 ch (TZ 550e). Ces puissances seront transmises aux quatre roues sans en connaître les proportions.

Quant à la batterie, sa capacité n’a rien d’exceptionnel pour ce type de véhicule au long cours : 95,8 kWh. Lexus indique un rayon d’action compris entre 480 et 530 km, des distances qui ne pourront être atteintes sur autoroute malgré l’impressionnant Cx de seulement 0,27 !

Une solution existe pour compenser une autonomie moyenne, la puissance de recharge. Dans ce cas également, le Lexus TZ ne fait pas de miracle. Il peut emmagasiner au mieux 150 kW en courant continu, soit passer de 10 à 80 % de la batterie en 35 minutes. Pour le courant alternatif, il s’équipe d’un chargeur embarqué de 22 kW. Ce grand Lexus confortable sera plus à son aise pour effectuer des navettes entre les aéroports et les hôtels que pour parcourir un Paris-Marseille.

Pour le moment, les tarifs sont inconnus, mais ils devraient être dévoilés peu avant sa commercialisation début 2027.