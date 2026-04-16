Chez Lexus, le haut de gamme ES électrique est au prix de l’hybride

Elle va prendre le rôle de porte-étendard de la marque tout en situant entre deux segments, les berlines et les limousines. Son but est de séduire autant les possesseurs de BMW Série 5 que de Série 7 ou de Mercedes Classe E ou Classe S, pour ne citer qu’eux.

Voici donc qui pourrait compliquer la tâche des acheteurs éventuels. En revanche, ils ne s’arracheront pas la tête à la vue de la grille tarifaire. Une seule ligne existe au bout de laquelle se trouve le prix : 67 200 €.

Puisqu’il n’existe qu’une seule finition Luxe, cela paraît logique. Cependant, le cas est beaucoup moins commun pour deux motorisations différentes. La Lexus est, en effet, proposée en version électrique (350e) avec un électromoteur de 224 ch et une batterie 77 kWh lui octroyant une autonomie de 581 km. La seconde est une hybride simple (300h) de 201 ch dont la consommation moyenne est encore inconnue.

Pour ce qui est de l’électrique, son tarif est très bien placé puisqu’une BMW i5 demande au minimum 76 250 €, même si elle va sensiblement plus avec 627 km d’autonomie. À l’inverse, la BMW i7 navigue dans d’autres sphères : à partir de 131 550 €. Du côté de Mercedes, l’EQE démarre à 71 400 € avec à la clé 661 km. Quant à l’EQS, elle aussi demande un effort conséquent : 107 350 € pour 809 km.

Moins chère et bien équipée

Clairement, cette grande berline s’attaque davantage aux grandes routières. Tout en étant moins chère, elle se paie le luxe d’être bien équipée avec un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran tactile de 14 pouces permettant de piloter le dernier système multimédia LexusConnect, un pare-brise et des vitres acoustiques sur la version électrique, la pompe à chaleur, le hayon électrique, les sièges avant chauffants et ventilés, le toit ouvrant, l’affichage tête haute ou encore le système audio Mark Levinson à 17 HP. Une bonne affaire cette nouvelle Lexus Es ? Certainement.