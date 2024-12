Plus de 1 800 Lexus rappelées en France

Depuis sa naissance, il y a désormais 35 ans, la marque de luxe du groupe Toyota a fait de la recherche de la perfection son mantra. Cette volonté se traduit, depuis de nombreuses annéEs, par une reconnaissance au travers de la plupart des enquêtes qualité. Ainsi, Lexus est considéré comme l’une des marques les plus fiables au monde.

Mais même les meilleurs peuvent connaître quelques faiblesses. Dans le cas de ce constructeur, il n’est toutefois pas question de taire les possibles défauts de certains véhicules. On remarque donc que Lexus est souvent très prompt à organiser un rappel lorsque cela s’avère nécessaire.

Une histoire de soudure

Ainsi, sur une part de sa production sortie de chaîne en 2022 et 2023, la marque a constaté que les boîtiers abritant les caméras avant, celles qui servent, notamment, à l’assistance au stationnement, peuvent avoir été incorrectement soudés. Ce défaut peut, au fil du temps, entraîner des infiltrations d’eau, ce qui pourrait alors conduire à un court-circuit.

Sur 1 868 autos circulant en France, le réseau doit donc contrôler la conformité de la soudure incriminée et, si nécessaire, remplacer la caméra avant et son boîtier. Selon le modèle et l’intervention qu’il sera nécessaire d’entreprendre, l’immobilisation ira d’une dizaine de minutes à 3 heures.

Dans l’Hexagone, cette opération, qui est référencée 24SD-065, concerne des ES 300h, des LS 500h, des NX 350h et 450h+, des RX 450h+ et 500h, des RZ 450e ainsi que des UX 250h et 300e.

Le plus gros SUV du constructeur, nommé LX mais jamais importé officiellement dans notre pays, est également touché par ce problème.