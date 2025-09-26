Xavier Bartone (Lexus): "la nouvelle ES, c'est 5,14 m. de bonheur"
Rendez-vous avec le patron de Lexus France sur le stand Caradisiac au salon de Lyon.
Malgré des volumes de vente assez faibles en valeur absolue, avec environ 7000 voitures écouléEs en France l’an dernier, Lexus est un acteur important du secteur premium grâce à une large gamme dont le petit SUV LBX, lancé en 2023, est devenu le fer de lance. Ce modèle assure en effet la moitié des immatriculations de la marque dans l’Hexagone. Au salon de Lyon, Lexus expose plusieurs modèles dont le RZ refondu et la nouvelle berline ES disponible en 100% électrique, et que Xavier Bartone, patron de la marque en France, présente comme l’héritière de la grande berline ES dévoilée en 1989 lors de la création de la marque. Cette berline présente un net avantage par rapport aux SUV, à savoir son efficience : "cette carrosserie a plein d’avantages, notamment en termes d’émission de CO2, grâce à son profilage. Avec une berline, on recherche de la performance et de la productivité électrique." Interrogé sur les forces de Lexus dans un segment hautelment concurrentiel, oùm les références sont allemandes, Xavier Bartone souligne l’une des forces de Lexus qu’est la réputation de fiabilité de ses produits, à laquelle s’ajoute une (relative, NDLR) accessibilité, avec par exemple le nouveau RZ électrique au tarif du NX hybride.
