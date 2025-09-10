Deux nouveautés à ne pas manquer sur le stand Lexus du Salon de Lyon

Les grandes berlines luxueuses ne sont pas les modèles les plus porteurs en France. En revanche, elles servent toujours l’image de marque, d’autant plus lorsque l’on se nomme Lexus.

La griffe luxueuse de Toyota, exposera au salon de Lyon (du 24 au 28 septembre) son porte-étendard ES, un modèle dévoilé au salon de Shanghai en avril dernier.

Lexus ES

Présentée pour la première fois en France, cette nouvelle berline a de grandes ambitions puisqu’en plus de remplacer l’ES, elle doit aussi prendre le relais de la grande LS. La dernière-née se situe donc entre les routières et les limousines. Avec une longueur de 5,14 m, elle en impose davantage que la triplette allemande (Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E) et affiche un design typiquement Lexus, du moins pour les parties avant et arrière, car le profil est assez classique. À l’intérieur, la planche de bord se veut épurée et adopte un grand écran tactile en plus d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces.

Côté technique, cette ES ne choisit pas entre l’hybride et l’électrique. La première solution utilise un groupe motopropulseur hybride simple disponible en traction de 201 ch (ES 300h) ou en quatre roues motrices en option. La deuxième solution proposera également ces deux architectures selon le nombre de moteurs, dont les puissances iront de 224 à 343 ch (ES 350e et ES 500e). La version à deux roues motrices comptera sur une batterie de 77 kWh pour une autonomie de 530 km, tandis que la seconde perdra 2 kWh au passage. À ce jour, les tarifs ne sont pas encore connus, mais cette ES sera disponible en concession en 2026.

Lexus RZ

Lancé sur le marché en 2023, le SUV nippon a profité cet été d’une mise à jour. Sous une ligne qui a peu évolué, il reçoit un nouvel accumulateur de 71 kWh de capacité nette (au lieu de 64 kWh), lui permettant un rayon d’action plus confortable en passant de 513 km à 569 km. Côté recharge, la puissance plafonne toujours à 150 kW en courant continu, mais atteint 22 kW en alternatif.

Sous le capot, mais aussi le plancher de coffre, les électromoteurs gagnent en puissance. La version à traction avant (RZ 350e) affiche 224 ch et la quatre roues motrices (RZ 500e) va logiquement plus loin avec 381 ch. Sans atteindre les SUV les plus puissants du marché, la version 550e F-Sport joue les versions de pointe avec ses 408 ch (0 à 100 km/h en 4,4 secondes). Ce RZ fait parler non pas à cause de la direction dite « steer by wire », mais plutôt par la forme de son volant façon Formule 1. Une originalité qui nécessite un petit temps d’adaptation. Le RZ débute actuellement à 60 500 € sans connaître l’étendue de la gamme.

Lexus LBX

Bien plus raisonnable que le RZ puisqu’il constitue l’entrée de gamme du constructeur, le petit SUV LBX allie un style moderne, une belle présentation, une bonne insonorisation et un faible appétit de son moteur hybride. On aurait apprécié qu’il accueille d’une meilleure façon ses passagers arrière et un volume de coffre plus important. Pour vous en offrir un, il faut débourser entre 34 800 € et 46 100 €.

Lexus UX

Commercialisé depuis 2018 puis rafraîchi en 2023, ce SUV figure parmi les meilleures ventes de la marque en Europe et France. Doté d’un style fort, il offre une grande douceur de conduite et des consommations basses. Mais comme son petit frère, les occupants du second rang et leurs bagages ne seront pas traités de la meilleure façon qu’il soit. L’UX a la particularité d’être proposé en version hybride 300h (à partir de 41 990 €) et électrique 300e (à partir de 57 400 €), dont l’autonomie peut atteindre 450 km.

Lexus NX

Plus grand que l’UX (4,63 m de long contre 4,49 m), le NX a été lancé en 2019 et fut le premier modèle de la marque à adopter une chaîne de traction hybride rechargeable. Ainsi motorisé, il devient 4x4 et peut parcourir 73 km sans brûler une goutte de carburant. Le NX hybride est vendu à partir de 57 500 € tandis que la version rechargeable débute à 68 000 €.

Lexus RX

Davantage taillé pour les routes américaines qu’européennes, on ne croise pas de RX tous les jours dans la rue. Cette cinquième génération, qui a vu le jour en 2022, se distingue par son grand confort de suspension, la qualité de sa présentation et de construction. Malgré la puissance confortable de 309 ch de son ensemble hybride rechargeable, les performances n’ont rien d’ébouriffantes et il préfère être mené tranquillement. C’est aussi comme cela que l’on profite au mieux de son autonomie électrique, atteignant 60 km selon le cycle WLTP. Dernier point, son prix de départ culmine à 91 600 €.

Hormis les deux nouveautés que sont l’ES et le RZ, Lexus indique que le reste de la gamme sera disponible à l’essai pendant ce Salon de Lyon.