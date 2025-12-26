A Noël, les agriculteurs n’ont pas lâché les radars

Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs français se mobilisent dans le pays pour protester contre les procédures fixées par le gouvernement en réponse à la dermatose nodulaire qui décime les troupeaux bovins et l’accord du Mercosur toujours en discussion.

Ils ont organisé de nombreuses manifestations et bloqué plusieurs grands axes routiers un peu partout dans le pays, non sans incidents : dans la nuit du 14 au 15 décembre, deux accidents graves se sont produits sur l’autoroute A63 quand deux automobilistes ont percuté un gros tas de sable installé sur place (alors que les accès à l’autoroute devaient être fermés). Dans la nuit du 22 au 23 décembre, un véhicule a percuté un barrage mis en place sur la D1124 avant d’être abandonné sur place d’après les journalistes de La Dépêche.

Les actions contre les radars fixes se poursuivent

En marge de ces protestations, les agriculteurs français s’en prennent aussi aux radars. Après la cabine « chantier » jetée dans les flammes sur l’A63, cette vidéo montre une cabine fixe de l’Oise qui a été entièrement « habillée » de pneus de tracteurs par les agriculteurs. D’autres radars fixes dans la même zone ont été bâchés. Quelques jours plus tôt, déjà, certaines cabines avaient été décorées en sapins de Noël !

A noter que comme le rapportent les journalistes du Figaro, des agriculteurs bloquaient encore hier des routes et autoroutes dans le Sud-Ouest et des perturbations de la circulation en cette période des fêtes sont encore à craindre.