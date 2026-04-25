Cinq ans après son lancement, le SUV Lexus NX s’apprête à bénéficier d’un restylage. Celui-ci devrait être assez important.

Le Lexus Nx a été le premier modèle de la marque de luxe Lexus à bénéficier d’une offre hybride rechargeable (Lexus NX 450h +) en plus d’une offre hybride classique (Lexus NX 350h). Pour ce modèle arrivé sur le marché en 2021, voici venu le temps du restylage, un lifting qui se prépare avec des prototypes chargés de la mise au point. L’un d’entre eux vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop.

Ce prototype qui circule en ce moment en Allemagne affiche un beau camouflage au niveau de la face avant et de la poupe, il est vraisemblable que ces deux parties vont bénéficier de modifications plus ou moins importantes. Tandis que l’habitacle ainsi que les motorisations devraient également bénéficier d’améliorations.

Face avant modifiée pour le NX restylé

Lexus est la marque de luxe de Toyota et elle propose de nombreux SUV dans sa gamme. Cela va du SUV citadin Lexus LBX de 4,19 m de long au Lexus RX, un SUV familial qui mesure 4,89 m de long. Le Lexus NX est lui aussi un SUV familial, mais d’un gabarit moins important puisqu’il ne mesure « que » 4,66 m de long. Ces mensurations ne devraient pas varier lors du restylage qui sera d’une part cosmétique et d’autre part, technique. Pour ce qui concerne l’aspect extérieur du modèle, il est difficile de se faire une idée précise de ce qui va être modifié en raison d’un camouflage important. Néanmoins, on découvre en regardant attentivement les clichés de nos chasseurs de scoop que la signature lumineuse du modèle va évoluer. Il en va de même de la calandre qui devrait être légèrement moins importante, à l’image du Lexus LBX qui est le SUV le plus récent de la marque japonaise.

Autonomie améliorée pour l’hybride rechargeable

Dans l’habitacle, le Lexus NX restylé devrait bénéficier d’une mise à jour de son système d’infodivertissement, la marque pourrait revoir la présentation de la planche de bord. Très bien équipé, ce modèle pourrait bénéficier de nouvelles aides à la conduite, de nouveaux équipements dernier cri. Sous le capot l’offre hybride et hybride rechargeable devrait être conservée, mais bénéficier d’améliorations. L’hybride rechargeable pourrait en effet voir son autonomie électrique progresser, elle est actuellement de 67 kilomètres. Ceci est rendu nécessaire afin de faire face aux nouveaux Audi Q5 et au récent BMW X3, plus performants que lui sur ce plan. Le Lexus NX va donc se mettre à la page, et le lancement de ce modèle lifté devrait avoir lieu au début de l’année 2027.