Lexus complète les corrections du NX avec un rappel supplémentaire

Il y a tout juste quelques jours, nous vous faisions part du rappel 24SD-065 que Lexus venait de lancer afin de régler un problème lié à la caméra située dans le nez de l’actuel Nx. Cette fois-ci, c’est une autre caméra, celle servant principalement aux aides à la conduite, qui fait l’objet d’un correctif.

Celui-ci porte la référence 24SD-055 et concerne donc le composant que la marque nipponne identifie comme Caméra de reconnaissance 3.0. Ce rappel concerne les NX assemblés entre 15 avril 2021 et le 6 mars 2023, et porteur des codes modèles AAZA20, AAZA25, AAZH20, AAZH25, AAZH26, MAZA20 et TAZA25.

Immobilisation courte

En France, cela concerne ainsi 2 085 exemplaires des versions 350h et 450h+ appartenant à la deuxième génération de ce SUV familial. Sur ces autos, la programmation du logiciel de la caméra de reconnaissance peut entraîner une défaillance de la mémoire électronique une fois le contact coupé. Cette perte de mémoire peut empêcher le lancement du dispositif précollision au démarrage suivant, défaillance qui s’accompagne de l’allumage de divers voyants au tableau de bord et du déclenchement d’alertes sonores.

Afin de résoudre ce problème, le réseau doit reprogrammer la caméra, ce qui ne devrait nécessiter que ¾ d’heure d’intervention en atelier.