La marque japonaise Lexus prépare le restylage de deux de ses SUV. Les Lexus NX et Lexus RX sont encore en période de mise au point.

Voici qu’arrive l’heure du restylage pour de nombreux modèles de la marque japonaise Lexus. Après avoir découvert un prototype du futur Lexus NX restylé, voici qu’apparaît dans l’objectif de nos chasseurs de scoop, son grand frère le Lexus Rx. Celui-ci se dégourdit les roues sur le célèbre circuit du Nürburgring, terrain d’essai de nombreux constructeurs.

Habillé par de larges bandes d’adhésifs qui recouvrent sa face, le SUV Lexus RX dévale les pentes du circuit allemand, testant sur place son comportement routier, son amortissement et son freinage. Quant aux modifications de style apportées à ce modèle, elles concerneront ainsi que l’indique le camouflage, principalement la partie avant du véhicule.

Lexus renouvelle et élargit son offre

La marque de luxe de Toyota, Lexus, poursuit ses efforts en proposant une gamme renouvelée et qui ne cesse de s’élargir. Ainsi on a vu apparaître la nouvelle berline Lexus ES hybride et électrique et l’inédit SUV à sept places, le Lexus TZ. Alors que la gamme du SUV Lexus RZ se dote d’une direction électrique steer-by-wire de série sur les Lexus RZ 550e F SPORT et RZ 500e Executive, la marque poursuit ses essais de mise au point pour les deux SUV Lexus NX et Lexus RZ. Si nous vous avons déjà parlé du Lexus NX restylé, c’est au tour du Lexus RX restylé d’apparaître ici. Un modèle qui existait jusqu’à il y a peu avec une motorisation full hybride (RX 500h) mais assommé par de trop gros malus (CO2 et Poids), cette version a quitté le catalogue du constructeur. Il reste au catalogue, la version hybride rechargeable RX 450H + qui grâce à une autonomie électrique de 88 km en cycle urbain et 66 km en cycle mixte s’en tire mieux en ce qui concerne les différents malus.

Différentes mises à jour pour le Lexus RX

Pour le restylage de son RX, Lexus ne devrait pas révolutionner son modèle. Si la partie avant est la plus fortement camouflée, c’est que c’est elle qui va bénéficier des plus importantes modifications, en particulier pour ce qui concerne la calandre et le bouclier, tandis que la signature lumineuse ne semble pas concernée. Dans l’habitacle, le système numérique d’infodivertissement devrait faire l’objet d’une mise à jour de son interface (qui n’est pas très intuitive sur le modèle actuel), tandis que la dotation en équipement de série pourrait s’enrichir. Pour la motorisation hybride rechargeable, elle pourrait bénéficier d’une augmentation de son autonomie électrique. Ce modèle restylé arrivera en 2027 en concession.