Un "grand paradoxe européen", estime Guillaume Paoli, cofondateur d’Aramis Group. Le 16e baromètre européen Aramisauto-OpinionWayl publié ce jour, dévoile un attachement nécessaire à la voiture devenu hors de prix pour les classes moyennes et populaires confrontées au mur budgétaire de plus en plus insurmontable.

En France, 91 % des personnes interrogées affirment être dans l’impossibilité de se déplacer comme ils le souhaitent sans leur véhicule. Pourtant 80 % considèrent la possession d’une voiture comme un « luxe ». Pour 57 % d’entre eux, il s’agit même du premier poste de dépense du foyer, une proportion à un niveau alarmant (78 %) chez les 18-24 ans.

L'effondrement du budget

Face à l’augmentation incessante des prix des voitures, la capacité de financement des ménages s’est effondrée.

Le budget mensuel moyen que les Français déclarent pu voir consacrer à l’acquisition de leur prochaine voiture tombe à 250 € (vs 283 € actuellement). Soit un recul de 112 € par rapport à septembre 2024 (395 €).

Cette baisse historique relègue la France au dernier range des pays d’Europe observés par OpinionWay loin derrière l’Autriche (443 €/mois), l’Allemagne (387 €), la Belgique (357 €) ou encore l’Espagne (335 €).

La voiture un luxe indispensable

8 Européens sur 10 et 86 % des Français considèrent que posséder une voiture individuelle est devenu un luxe. Selon les données sectorielles 2026, le coût global de détention (incluant carburant, assurance, maintenance…) oscille entre 5 000 € et 10 000 €.

Si les automobilistes (60 %) montrent une certaine appétence pour les modèles à batteries, le passage à l’acte se heurte toujours au prix. Paradoxalement 56 % des Français se disent favorables à l’interdiction des voitures thermiques en 2035. Une ambition théorique apparemment en inadéquation avec le portefeuille des conducteurs.

L’occasion fait le larron

La véritable variable d’ajustement se déporte sur le marché de la seconde main et du reconditionnement d’usine qui apporte des garanties supplémentaires. « On voit bien que les automobilistes questionnent nos vendeurs sur le prix, la valeur résiduelle, les coûts d’assurance et d’entretien. Ce n’était pas aussi marqué il y a quelques années », observe Romain Boscher, directeur général d’Aramisauto.

Comment s'adapter à la demande ?

La société tient d’ailleurs à s’adapter aux nouveaux critères de la clientèle. ArmaisAuto accepte désormais de commercialiser des véhicules plus anciens, âgés jusqu’à 12 ans avec 175 000 km au compteur avec des garanties étendues au-delà du simple trio moteur-pont-boîte.

L’entreprise réfléchit également à mettre en place un système de LLD sur ses voitures d’ici fin 2026. Aramis auto appuie également une demande des Français (77 %) interrogés qui estiment que le reconditionné devrait faire l’objet d’une aide des pouvoirs publics.

Une solution que l’État rechigne pour l’heure à mettre pleinement en place, évoquant qu’après avoir aidé à l’achat du neuf, un nouveau coup de pouce sur un modèle d’occasion reviendrait à favoriser une deuxième fois un même véhicule.