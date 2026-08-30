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Dans un passé pas si lointain, le moteur Puretech aurait été considéré comme fiable, et voici pourquoi

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

14  

PSA, devenu Stellantis, a essuyé des critiques aussi virulentes que fondées au sujet du problématique moteur Puretech. Seulement, elles sont aussi dues au fait que les exigences des consommateurs ont bien évolué au fil des ans, comme le montrent les essais longue durée (sur 50 000 km ou 75 000 km) effectués par l’Auto-Journal dans les années 70 et 80. Vous allez voir, les conclusions sont édifiantes !

Dans un passé pas si lointain, le moteur Puretech aurait été considéré comme fiable, et voici pourquoi

Un des avantages de vieillir (y en a), c’est la prise de recul. L’expérience, la mémoire, et cette sorte de choses. Jusqu’au début des années 2000, des magazines automobiles de premier plan, notamment le Moniteur Automobile ou l’Auto-Journal réalisaient soit des référendums de propriétaires (le premier) soit des essais de très longue durée (le second).

Ce genre d’investigation très poussée a pratiquement disparu de la presse actuelle, le titre belge justifiant l’arrêt de ses fameux référendums par le fait que les voitures tombaient bien moins en panne qu’auparavant. Un argument que le fragile moteur Puretech fait voler en éclat, et il n'est pas le seul. 

Le Peugeot 2008, ici en 2017, est un très bon petit SUV familial sauf quand on parle de la fiabilité de son moteur Puretech...
Le Peugeot 2008, ici en 2017, est un très bon petit SUV familial sauf quand on parle de la fiabilité de son moteur Puretech...

Quant à l’AJ, il ne pouvait certainement plus faire face au coût faramineux de ses essais durant parfois 100 000 km en quelques mois, ce avec une voiture achetée anonymement (pour éviter de se faire refiler un exemplaire optimisé par un constructeur) puis décortiquée par des experts. Les plus anciens se rappelleront que ces tests sont passés de 10 000 km dans les années 60 à 100 000 km vingt ans plus tard, ce qui, déjà, peut s’expliquer par la fiabilité sans cesse améliorée des voitures.

Hérité de la DS, le moteur de la Citroën CX 2000, présentée en 1974, est réputé increvable. Et pourtant...
Hérité de la DS, le moteur de la Citroën CX 2000, présentée en 1974, est réputé increvable. Et pourtant...

Car contrairement à ce qu’on entend souvent dire, oui, les autos sont globalement bien plus endurantes maintenant que durant cette période que l’on regarde avec des lunettes roses. Cela m'a particulièrement marqué récemment, quand j’ai relu un compte-rendu de l’Auto-Journal après le test d’une  Citroën CX 2000 sur 50 000 km, en 1975.

Il se solde par un constat qui serait jugé intolérable à l’heure actuelle. Alors que la voiture a été utilisée eclusivement sur la voie publique et entretenue dans les règles de l’art, elle nécessite le remplacement de l’arbre à cames mais aussi de toute la segmentation ! On aurait pu s’attendre en conséquence à une conclusion assassine, chose dont l’AJ était alors coutumier, d’autant que ce moteur était réputé « increvable ». Pas du tout, le magazine se contente de chiffrer le montant des réparations.

Cas d’espèce ? Voire. En 1980, l’AJ effectue le même test avec une  Peugeot 505 STI. Pas de bol, suite à une fuite d’huile, le moteur de celle-ci coule une bielle à 8 746 km seulement ! Le 4-cylindres  Douvrin est naturellement changé sous garantie, et ce 2e bloc effectuera les 41 254 km restants sans l’ombre d’un souci. Mais tout de même !

En 1979, la Peugeot 505 STI reçoit le 2,0 l "Douvrin", dont on sait qu'il est très costaud. Mais pas sur toutes les voitures qu'il a équipées...
En 1979, la Peugeot 505 STI reçoit le 2,0 l "Douvrin", dont on sait qu'il est très costaud. Mais pas sur toutes les voitures qu'il a équipées...

En 1984, nouvel essai longue durée d’une 505, cette fois une GTD Turbo, et sur 75 000 km qui plus est. Là, on se dit que pour son moteur diesel Indenor, réputé pour aligner les centaines de milliers de km comme un rien, tout va bien se passer. En réalité, pas tout à fait… A 61 463 km, il a fallu changer le joint de culasse, ensuite de quoi, le 2,5 l a retrouvé un fonctionnement normal. Seulement, lors du démontage à 75 000 km, douche froide.

Non seulement, les chambres de combustion sont fissurées, mais en plus, les têtes de pistons le sont aussi. Commentaire du magazine sur ce dernier point : « … ce qui, à brève échéance, et si nous avions poursuivi notre essai au-delà du kilométrage que nous nous étions fixé, aurait provoqué une mise sur la touche du moteur. »

Le moteur Indénor, réputé indestructible, anime la Peugeot 505 GTD Turbo testée par l'AJ sur 75 000 km en 1984. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a failli à sa réputation...
Le moteur Indénor, réputé indestructible, anime la Peugeot 505 GTD Turbo testée par l'AJ sur 75 000 km en 1984. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a failli à sa réputation...

Face à tout ceci, un Puretech semblera fiable ! Car assi étonnant cela paraisse-t-il actuellement, jusqu’aux années 2000, les casses de moteur n’étaient pas rares. D’ailleurs, on voyait dans les magazines bien des publicités promettant un « échange standard » à moindre coût. Et pan sur les voitures d'antan « bien plus solides qu’aujourd’hui ».

Mais comment expliquer ceci ? Les moteurs étaient certes bien conçus, mais leur usinage n'était pas aussi rigoureux qu'à l'heure actuelle, donc leur fabrication comportait bien plus d'aléas. De plus, les huiles se dégradaient alors bien plus vite.

Sans compter l'entretien qui, alors bien plus contraignant qu'aujourd'hui, n'était pas toujours effectué : par exemple, il fallait régulièrement régler l'allumage, la carburation, le jeu aux soupapes... Aussi des casses se produisaient-elles, à des kilométrages relativement faibles qui plus est, même si elles étaient tout sauf systématiques, bien sûr.

Après 50 000 km en CX 2000 durant l'année 1975, l'Auto-Journal a noté que l'arbre à cames et la segmentation étaient HS, mais le prix de la réparation reste étonnamment bas selon nos normes actuelles. 
Après 50 000 km en CX 2000 durant l'année 1975, l'Auto-Journal a noté que l'arbre à cames et la segmentation étaient HS, mais le prix de la réparation reste étonnamment bas selon nos normes actuelles. 

Revenons à notre Cx 2000. L’AJ a chiffré les frais de remise en état du moteur à 1 498,59 F, soit 1 242 € actuels. Un arbre à cames et une segmentation (+ un faisceau d’allumage) pour le prix d’un changement de courroie de distribution à l’heure actuelle chez un concessionnaire pas trop gourmand, ça laisse songeur !

Quant à la 505 GTD, l’échange standard du moteur (on le remplace par un autre non pas neuf mais remis à neuf), est estimé à 10 397,89 F main d’œuvre comprise, soit 3 500 € actuels selon l'Insee. On est sur des tarifs qui font envie à l’heure actuelle où, par exemple, un simple changement de turbo sur un THP de Peugeot 3008 chez un agent de la marque peut être facturé près de 2 500 €…

Moteur Cléon-fonte pour la Renault 5 TL, ici en 1972. Fiable ? On le dit. Mais l'Auto-Journal a connu bien des déboires lors d'un test longue durée cette année-là !
Moteur Cléon-fonte pour la Renault 5 TL, ici en 1972. Fiable ? On le dit. Mais l'Auto-Journal a connu bien des déboires lors d'un test longue durée cette année-là !

N’en déduisez pas que ces casses ne concernent que des Peugeot et des Citroën. L’AJ a aussi testé la Renault 5 TL sur 50 000 km en 1972. Résultat : une culasse à 9 963 km. Quant à la R21 GTS évaluée en 1986, elle a nécessité un changement de moteur à 8 000 km environ…

Ah, une remarque en passant. Ces essais longue durée mentionnent le prix de l’essence et du gasoil à l’époque. En 1972, litre de super coûtait 1,21 F (1,40 € actuel selon l’Insee), 1,83 F en 1975 (1,52 € actuel), et 3 F en 1980 (1,51 € actuel). Le gasoil ? 3,80 F en 1984 (1,28 € actuel). On le voit, le carburant coûtait nettement moins cher. Mais, il y a un mais : les voitures étaient bien plus gourmandes. Ainsi, sur ces tests, la R5 TL a réclamé en moyenne 9 l/100 km, la CX 2000 et la Peugeot 505 STI, 11,5 l/100 km, et la 505 GTD Turbo, 9,8 l/100 km. 

Changer un turbo aux alentours de 100 000 km, c'était monnaie courante dans les années 80, et ça reste assez courant aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, le prix de la réparation a explosé !
Changer un turbo aux alentours de 100 000 km, c'était monnaie courante dans les années 80, et ça reste assez courant aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, le prix de la réparation a explosé !

En somme, non, tout n’était pas rose dans le passé, loin, très loin de là. On le voit avec ces voitures achetées de façon aléatoire par l'Auto-Journal pour ses tests d'endurance, qui ont connu de grosses pannes mécaniques, pires que les soucis de courroie du Puretech. On imagine sans peine ce sur quoi tombait le client lambda !

Les voitures ont dans l’ensemble progressé de façon spectaculaire tant par leur frugalité, leur fiabilité mécanique que leur résistance à la corrosion (en témoigne un parc roulant plus âgé que jamais : 12 ans). Ce, avec une maintenance plus simple, des performances bien supérieures et une consommation, voire une pollution réduites.

Seulement, alors que les révisions se sont espacées, les frais de remise en état ont explosé, remplacer un modeste moteur Puretech 1,2 l (pour ne citer que lui) pouvant atteindre 10 000 €. C’est ça aussi qui contribue à rendre les grosses pannes inacceptables à l’heure actuelle !

Les packs de cellules des voitures électriques ne se réparent pas, ou alors très difficilement, et par des techniciens longuement formés. Cela se paie cher !
Les packs de cellules des voitures électriques ne se réparent pas, ou alors très difficilement, et par des techniciens longuement formés. Cela se paie cher !

Il faut dire aussi que les blocs actuels se réparent bien plus difficilement que ceux de générations précédentes : ils sont moins accessibles, plus complexes, montés avec des tolérances infiniment plus réduites, et parfois pas entièrement démontables. Par exemple, sur le 3-cylindres TSI de Volkswagen T-Cross, on ne peut pas retirer les arbres à cames de la culasse : c’est l’ensemble qui doit être renouvelé… De plus, le coût de l'heure de main d'oeuvre a explosé.

Les choses ont changé, pour le pire comme le meilleur. Le passé n’est pas une période magique, mais plutôt un autre temps avec ses normes et ses pratiques. Pour autant, on n’en déduira pas que la stratégie de Stellantis face aux défaillances de son Puretech n’a pas initialement été déplorable.

Le choix de la courroie barbotant dans l'huile, qui lui a tant nui, s'explique par la nécessité de satisfaire à des normes anti-CO2 qui évoluent très vite, causant d'ailleurs bien des soucis de fiabilité ailleurs que chez Stellantis. Enfin, n'en déduisez pas que tout les problèmes seront résolus par le passage à la motorisation 100 % électrique. Contrairement à ce que certains racontent, elle n'est pas plus simple que la thermique, bien au contraire...

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15,4 /20

Cx 20 ATHENA (1981)

Par jean77 le 07/09/2022

J'ai possédé une cx Athena je peut die qu'elle ma sauvé la vie suite a une voiture sans permis qui magrillé un stop mais le plus dure a été la pris en main direction hyper sensible le premier jour je me sentais dans un bateau car la direction reagissait au millimetre sinon pour une voiture de cette gamme la finition ne suivait pas fil de haut parleur qui se sont coupé car trop court sinon surper voiture j'ai eu ensuite une 2500 diesel pallas meme constat le tissus du pavillon qui se decollait obligé de mettre des epingles indigne d'une voiture de se niveau en plus Pallas par contre tracter une caravane etait un reel plaisir

16,6 /20

Cx 20 ATHENA (1981)

Par §dia741pE le 19/05/2020

Bonjour, j'ai acquis une citroen cx reflex break essence de 1981, 91000 kms avec un toit ouvrant sur l'arrière, elle a eu une petite fuite sur la durite retour pompe LHM, actuellement, fuite minime et normale au niveau du bas moteur, vu son âge, j'aime, je respecte la voiture, c'est une 1ere pour moi d'avoir une voiture de collection, deux mois déjà que je l'ai, je l'adore, je la bichonne, tout le monde regarde la voiture quand je sors, elle est unique sur l'île de la Réunion...

15,8 /20

Cx 25 TURBO 2 PRESTIGE (1988)

Par facveg le 13/04/2014

j'en ai eu trois,CX...La dernière,une Prestige Turbo 2;.Un avion...Et pourtant j'ai eu ,ou j'ai,de nombreuses voitures avec bcp de chevaux...La tenue de route décoiffante avec ces chevaux c'est bluffant..Confort exceptionnel.Je sais que certaines personnes souffrent à l'AR si on va vite.Le look,moi j'aime,la fintion est belle sur ce modèle,les autres ,ça dépend.Le coffre,par contre,n'est pas pratique.Pas très grand,et mal conçu,il faut se baisser bcp pour atteindre le fond.Fiabilité très bonne.Les derniers modèles ne rouillent pas.Bref,je vais en acheter une autre cette semaine,normalement,j'en avais envie !!!!

17,8 /20

Cx (1988)

Par sonymo le 16/10/2013

Bonjour,Le principal défaut de la CX était son dessin, elle est vu comme une voiture moche (chacun ses goûts), et donc comme une voiture nul et sans intérêt par la plupart (là ils se trompent très lourdement ^^).Mon père en a possédé une pendant de longues années, nous ne somme jamais tombé une seule fois en rade.De plus elle couchait dehors 365jr de l'année et n'a jamais rouillé.Et le plus plaisant, son confort, qui était absolument démoniaque, AUCUNE voiture française ne l'égale aujourd'hui, je dis bien AUCUN. Et les audi, mercedes et BMW de l'époque étaient à des années lumières de cela.Même avec parfois des trajets non stop de 900km pour l'étranger on arrivait frais et en forme, ce qui ne fut plus le cas avec les autres véhicules pour certains appelé "berline haut de gamme".J'ai d'ailleurs conduit cette automobile (entre autre) au début de mon permis et j'avoue avoir été impressionné, elle marchait bien, les dépassements étaient aisés, malgré son long nez les créneaux étaient d'une facilité étonnante, sur route et autoroute un vrai navire confortable comme un salon, compteurs lisibles, réglage de la hauteur...Seul la pédale de frein me dérangeait, très..sensible dirons nous, faites attention les premiers kilomètres d'ailleurs, à pas vous foutre la gueule dans le pare brise.Après avoir roulé avec ça on se dit que c'est un peu moche, mais on s'en fou parce qu'elle est vraiment agréable.La tenue de route aussi m'avait bluffé, la suspension est la meilleure quand elle est en forme et le système d'assiette constante en charge devrait être proposé systématiquement tellement ca apporte d'avantage sur le confort et la sécurité.Le point noir reste le carburation (c'est une usine à gaz), et surtout surtout les sphères et le circuit hydraulique, surveillez bien cela lors de l'achat, ca coute vite une petite fortune.Sinon le reste est parfait, et les berlines actuelles (allemandes ou Françaises) feraient bien d'en prendre de la graine.... parce que honnêtement ca a bien baissé je trouve.

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