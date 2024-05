Volkswagen T-Cross TSI 95 (2024) : que vaut le moins cher des T-Cross ? (Essai)

En bref Petit SUV urbain Restylage de mi-vie À partir de 25 790 €

Malgré une finition très en deçà des standards habituels de Volkswagen, le T-Cross a connu son petit succès, puisqu’il s’est écoulé à 1,2 million d’unités dans le monde depuis son lancement 2019.

En France ? Ils sont plus de 64 000 à avoir craqué pour ce petit SUV à modularité intéressante, puisque sa banquette arrière coulisse sur 14 cm. Le restylage annoncé l’été dernier est devenu disponible à la commande début 2024, et il se manifeste à l’extérieur par des boucliers modifiés, et un nouveau bandeau reliant les feux arrière. Il est plus tangible à l’intérieur, qui se dote de plastiques enfin rembourrés, tandis que l’écran multimédia est remplacé par une tablette protubérante. Les commandes de climatisation sont, elles aussi, modifiées.

Sous le capot, en entrée de gamme, c’est le statu quo : le petit 3-cylindres 1,0 l de 95 ch reste de la partie. Signalons que ce bloc suralimenté dispose d’une injection directe mais se passe d’arbre d’équilibrage, contrairement à d’autres 3-cylindres, comme le Puretech de Stellantis. Il le peut car sa fabrication précise et ses choix techniques limitent les vibrations à l’usage. Par exemple, il dispose de bielles forgées, de pistons en aluminium et d’un damper, notamment. Par ailleurs, on ne peut changer les arbres à cames individuellement, la paire faisant partie d’une cassette indivisible : il ne serait pas possible en atelier de reproduire la finesse de la fabrication en usine. Étonnamment, ce 1,0 l pèse un tout petit peu plus que le 1,2 l français, à 101 kg.

Quoi qu’il en soit, le Volkswagen T-cross TSI 95 pèse 1 254 kg, et émet, selon le constructeur, 128 g/km selon la norme WLTP (260 € de malus), soit 5,7 l/100 km de consommation moyenne. Les performances semblent largement suffisantes, avec un maxi annoncé à 180 km/h pour un 0 à 100 km/h exécuté en 11,2 s.

Un habitacle qualitatif et pratique

C’est une version Life Plus dont nous prenons le volant en Camargue. Le travail de mise à jour mené par le constructeur allemand porte ses fruits : les matériaux du tableau de bord sont en gros progrès, puisque la partie haute se couvre de plastique moussé, ce qui plaît aux journalistes tâteurs. Dans l’ensemble, on peut dire que la finition est désormais irréprochable, digne de la catégorie supérieure.

Le nouvel écran central se révèle agréable à l’usage car relativement clair et réactif. De plus, il offre la réplication de smartphone sans fil de série : pas besoin de prendre l’option GPS.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

À l’arrière, la banquette coulissante, conservée, se révèle plutôt confortable et l’espace aux jambes réellement important.

Quant au coffre, facile à agrandir, il présente un volume intéressant, variant de 385 l à 1 285 l quand on a rabattu les dossiers arrière.

De plus, le dossier passager avant repliable est de série, ce qui porte la surface de chargement à 2,40 m. Le T-Cross s’en tenant à 4,11 m de long, le rapport encombrement/habitabilité apparaît excellent. À l’avant, on profite de sièges bien étudiés et d’un volant réglable sur les deux plans : on se trouve une bonne position de conduite.

Le combiné d’instruments est simplifié face à celui de la version Style, mais demeure pratique et lisible. D’ailleurs, l’ergonomie bien pensée (commandes de clim physiques, touches sur le volant faciles à appréhender) rend la prise en main aisée.

Des prestations routières très suffisantes

Au démarrage à froid, le 3-cylindres vibre quelque peu : c’est la norme pour ce type de moteur, naturellement déséquilibré. Mais on a vu pire ailleurs. Ce bloc apparaît relativement souple et surtout très volontaire. À haut régime, il se révèle plus plaisant que le 4-cylindres 150 ch chapeautant la gamme, car il fait preuve de davantage de vigueur… tout en se révélant mieux insonorisé ! Évidemment, les performances sont en retrait, mais elles s’avèrent tout à fait convenables. La boîte, d’un maniement doux, apparaît très longue sur le rapport final, aussi pour doubler, il ne faut pas hésiter à rétrograder. En somme, ce T-Cross propose un agrément mécanique louable.

La tenue de route ? Rien à dire. Le T-Cross a du grip, de l’équilibre, rassure à tous les instants et accepte sans barguigner d’être brusqué. Cela dit, il demeure très souple de suspension, donc pataud et pas très réactif, alors que la direction ne communique guère. Mais rien de ceci n’est rédhibitoire compte tenu de la vocation familiale et paisible du Volkswagen. Mais les rivaux français (Renault Captur, Peugeot 2008) procurent plus d’agrément de ce point de vue.

Corollaire, le T-Cross prodigue un excellent confort de suspension et encaisse avec aisance tous les obstacles routiers, comme les dos-d’âne. La version 150 ch ne peut en dire autant !

Comme l’insonorisation est soignée, ce petit SUV maniable et facile à garer constitue un bon compagnon de voyage. Ce, d’autant que les aides à la conduite fournies de série fonctionnent de façon efficace, régulateur de vitesse actif compris. Un dernier mot sur la consommation : sur notre parcours très varié, et effectué dans le respect des limitations de vitesse, allait de la 4-voies à l’incursion dans l’épouvantable trafic montpelliérain. Elle s’établit à 5,8 l/100 km, soit pratiquement la valeur annoncée par Volkswagen. Sans hybridation : un excellent résultat.