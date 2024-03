En bref Nouveau 150 ch essence Habitacle revu À partir de 25 790 €

On ne peut pas dire que le Volkswagen T-Cross ait particulièrement séduit par sa finition, lors de son lancement en 2019. Toutefois, il faut croire que ça n’a pas tellement gêné la clientèle puisque le petit crossover s’est écoulé depuis à 1,2 million d’exemplaires, dont 63 500 en France. Toujours est-il que pour sa mise à jour de mi-carrière, le SUV compact ne se contente pas de se repoudrer le nez. Certes les boucliers sont redessinés, les projecteurs remaniés et les feux arrière totalement redessinés (devenant presque too much). Mais c’est dans l’habitacle que les évolutions sont les plus notables.

dailymotion Essai vidéo - Volkswagen T-Cross restylé (2024) : pratique et désormais chic !

En effet, la planche de bord, auparavant entièrement en plastique dur bénéficie désormais d’une coiffe moussée, bien plus agréable à l’œil comme au toucher. Autre modification l’écran multimédia central (de 8 pouces à 9,3 pouces selon les versions), auparavant intégré, devient protubérant, alors que les commandes de clim sont repensées. Derrière le volant, l’instrumentation est entièrement digitale, quelle que soit la version, l’afficheur variant de 8 à 10 pouces en fonction de la finition.

Le nouvel avant du T-Cross fait-il vieillir le précédent ? Pas vraiment, il est simplement différent, apportant un coup de frais. En revanche, les modifications apportées au cockpit se révèlent nettement plus tangibles. L’effet global est saisissant : grâce à ses nouveaux matériaux, on a l’impression que le T-Cross monte d’un coup en gamme.

Pour autant, il conserve la fonctionnalité qui a fait son succès : banquette arrière coulissant sur 14 cm, siège passager rabattable (offrant une longueur de chargement de 2,40 m) et excellent rapport encombrement/habitabilité. Se limitant à 4,13 m de long, le Volkswagen profite d’un coffre variant de 385 l à 455 l, selon la position des places arrière, atteignant même 1 281 l quand on a tout rabattu. De belles valeurs, surtout que les passagers postérieurs, outre une assise confortable, profitent d’un bel espace aux jambes, sauf quand la banquette est avancée au maximum. À noter aussi qu’on ne peut modifier l’inclinaison des dossiers arrière.

Une ambiance plutôt chic

Retour à l’avant, où le siège procure un confort et un maintien sans reproches, tandis que grâce à l’amplitude des réglages (volant ajustable en hauteur et en profondeur), chacun se concoctera une excellente position de conduite. L’écran central convainc par sa réactivité et son esthétique, et son ergonomie apparaît moins obscure que chez d’autres. Il profite aussi d’un Carplay sans fil, facile à activer. Devant soi, dans le T-Cross R-line, on découvre le grand combiné numérique, aux skins à la fois clairs et riches. On peut, par exemple, afficher tachymètre, compte-tours, et données de consommation que l’on balaiera d’un coup d’œil. On se demande pourquoi on ne peut obtenir une telle simplicité chez les concurrents : c’est pourtant simple de ne pas se tromper !

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pression sur le bouton de démarrage, le 4-cylindres s’éveille en douceur. Modifiée, la DSG permet désormais des décollages en douceur : fini le petit bond qu’on observait parfois auparavant. Doté d’une direction légère et d’une visibilité périphérique très convenable, le SUV Volkswagen se pose en agréable compagnon urbain, alors que le rayon de braquage court facilite les manœuvres. Souple, le moteur reprend sans hésitation, un vrai plus pour les progressions citadines.