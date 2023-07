Volkswagen T-Cross (2024) : mise à jour bienvenue

Après quatre années de carrière et 1,2 million d’exemplaires écoulés à travers la planète, le plus petit des SUV de la marque profite d’un restylage. Une étape indispensable dans une catégorie dans laquelle la concurrence est rude. Ce qui se remarque le plus sur les premières images communiquées par Volkswagen est certainement la couleur. Cette nouvelle teinte « Jaune Raisin », qui sera accompagnée par un « Bleu Clair » et un « Rouge Roi », est inédite. Pourtant, le T-Cross évolue dans son style avec notamment à l’avant un bouclier redessiné. Il profite de formes plus modernes et de feux de jours presque verticaux. De nuit, la signature lumineuse parcourt presque toute la largeur de l’auto. Pour l’aspect technologie, l’éclairage à LED matricielle (IQ Light) est disponible de série sur les finitions Style et R-Line, et en option sur Life.

À l’arrière également le bouclier est modifié, mais de façon plus subtile. Quant aux feux, leur forme extérieure n’évolue pas tandis que l’intérieur peut recevoir une signature en forme de X sur le niveau Style. Pour la première fois, le bandeau du volet de coffre est lumineux.

Côté gabarit, on note que la nouvelle forme des boucliers augmente la longueur de 2,7 cm pour atteindre 4,13 m. Cela n’a évidemment pas d’influence sur le volume intérieur, qui est toujours appréciable. La banquette coulissante sur 14 cm est conservée et le coffre cube entre 385 et 455 litres, une très bonne valeur au regard de l’encombrement. Pour le transport de longs objets, il est possible de rabattre le dossier du siège passager, dès la finition Life.

Qualité à bord améliorée

Les futurs propriétaires apprécieront le soin apporté à bord. Volkswagen a sans doute écouté les critiques puisqu’un effort a été consenti sur la qualité des matériaux, notamment au niveau des revêtements de portes et de la planche de bord (plastique moussé). Cette dernière est légèrement redessinée et adopte un nouveau système d’infodivertissement, via une dalle tactile de 8 ou 9,2 pouces. Par ailleurs, les commandes de climatisation deviennent elles aussi tactiles (sur Style et R-Line), mais demeurent dissociées de l’écran central. Autre équipement technologique qui s’invite dans tous les T-Cross : le combiné d’instrumentation qui devient numérique, dont la taille varie de 8 pouces sur Life à 10 pouces sur les autres niveaux.

Volkswagen a aussi pensé aux amateurs de vélo puisque le poids de la flèche est relevé de 55 à 75 kg, ce qui permet le transport de vélos électriques.

Sous le capot, le constructeur n’a opéré que très peu de changements. Hormis le moteur TSI de 110 ch qui passe à 115 ch, les blocs de 95 et 150 ch sont reconduits tel quel.

Ce Volkswagen T-Cross sera visible sur le configurateur du constructeur au troisième trimestre 2023, mais les livraisons auront lieu à partir du premier trimestre 2024.