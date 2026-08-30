La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

Pour qui s’intéresse aux automobiles françaises les plus vendues, il est difficile d’ignorer la Renault Clio. Depuis ses débuts en 1990, ce sont plus de 17 millions de Renault Clio qui ont été vendues dans 120 pays. À l’occasion de son trente-cinquième anniversaire en 2025, Renault a dévoilé la sixième génération de sa citadine qui devient encore plus polyvalente.

Elle a tout d’une grande, c’est ce que le slogan publicitaire de la Clio indiquait en 1990. Aujourd’hui avec cette sixième génération on peut désormais dire que la Renault Clio 6 est devenue grande puisqu’en passant de la cinquième à la sixième génération, elle a aussi vu son gabarit progresser de 7 centimètres pour atteindre 4,12 mètres de long.

Un style qui ne fait pas l’unanimité

En plus des cotes extérieures qui progressent, la Renault Clio 6 affiche un tout nouveau design, qui peut plaire ou déplaire, mais ne laisse pas indifférent. On pourra lui reprocher le dessin un peu tourmenté de la face avant, mais on ne pourra pas lui reprocher son manque d’originalité. Quant aux cotes extérieures, si elles ont progressé, c’est surtout au niveau des porte-à-faux, car à l’intérieur, on retrouve pratiquement les mêmes dimensions. Ainsi il y a assez d’espace pour les passagers des places arrière en particulier sur les places latérales (pour des adultes d’1,80 m), car au milieu, comme bon nombre d’autos, la place est plus que limitée. La Clio 6, sur ce plan, fait mieux que ses concurrentes en particulier la Peugeot 208 et la Toyota Yaris qui sont plus exiguës qu’elle. La capacité du coffre n’évolue pas par rapport à la précédente génération de Clio et l’on se satisfera d’un 391 litres pour le modèle thermique, pour l’hybride ce sera 309 litres et 260 litres pour la nouvelle version à motorisation bicarburation essence/GPL de 120 ch (la bonbonne GPL prenant beaucoup de place). On se consolera avec un seuil de chargement abaissé de 4 cm, mais toujours pas de plancher plat lorsque la banquette (1/3-2/3) est rabattue.

Google pour le multimédia

À bord de la Renault Clio 6, on trouve une planche de bord modernisée qui fait la part belle à des écrans numériques, un de 7 pouces en finition d’entrée de gamme (Evolution) pour l’instrumentation, cette instrumentation numérique passe en 10 pouces dès le deuxième niveau de finition (Techno), l’autre de 10,1 pouces est réservé à l’infodivertissement. Mis bout à bout, l’ensemble forme une jolie dalle numérique horizontale. La marque Renault s’est adressée à Google pour son système multimédia, et l’on peut remercier le Losange qui dispose ainsi d’un système intuitif et connecté dont les écrans fonctionnent rapidement et sans bug. C’est la moindre des choses, mais certaines marques ne font pas aussi bien. De plus, les commandes de climatisation sont déportées et physiques ce qui n’oblige pas à passer par l’écran pour modifier la température. Si la finition est correcte, on déplore la présence de plastiques durs sur la partie haute du tableau de bord, mais aussi pour les contreportes à l’arrière, un peu de douceur et de souplesse n’auraient pas fait de mal. Quant à la position de conduite, elle est parfaite grâce à l’amplitude des réglages du volant et du siège tandis que l’assise et le dossier du siège conducteur sont confortables. L’insonorisation mérite également un bon point, quant au confort de roulement, il peut être gâché parfois par une suspension arrière un peu sèche.

Un comportement routier d’une grande

Sur la route, la Renault Clio 6 se montre à son aise grâce à des trains roulants bien réglés et une direction directe et précise qui facilite le travail du conducteur, ou de la conductrice, sur routes sinueuses. On aurait aimé cependant, un peu plus de ressenti au niveau de la direction. Cela dit, le comportement routier est exemplaire grâce à des voies élargies de 4 cm à l’avant et de 1 cm à l’arrière. Le diamètre de braquage est de 10,4 m ce qui permet de faciliter les manœuvres de parking qui seront cependant perturbées par une rétrovision problématique que compense en partie la caméra de recul (option à 300 € ou de série avec les finitions Techno et Esprit Alpine). Pour la motorisation, on a le choix entre le bloc 1.2 TCe de 115 ch avec boîte auto (EDC) ou manuelle, le moteur bicarburation essence/GPL ECO-G de 120 ch, associé à une boîte auto (EDC) ou bien encore la motorisation hybride de 160 ch associé à une boîte auto (à crabots). Avec l’ensemble de ces motorisations, la Renault Clio 6 se montre une excellente citadine polyvalente qui saura satisfaire les besoins d’une famille.

La Renault Clio 6 perpétue la tradition des citadines polyvalentes à moteur thermique chez Renault, alors qu’elle laisse de côté les motorisations 100 % électriques qui sont réservées à la Renault 5 E-Tech. Tout aussi moderne que cette dernière, la Renault Clio 6 affiche de nouvelles ambitions pour s’en aller lutter contre la Peugeot 208 sa grande rivale ou bien encore sa cousine Dacia Sandero. Elle trouvera également sur son chemin la Volkswagen Polo et la Toyota Yaris, mais aussi les Citroën C3 et Opel Corsa.