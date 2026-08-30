La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

FINITION EVOLUTION

La finition d’entrée de gamme de la Renault Clio 6 est loin d’être basique puisqu’elle adopte une climatisation manuelle, une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran multimédia de 10,1 pouces. On a droit bien sûr aux aides à la conduite rendues obligatoires par la norme GSR2, mais aussi au frein de parking électrique et aux radars de recul. On dispose également de la réplication de smartphone (Android auto et Apple Carplay) sans fil, de deux ports USB-C pour la recharge, d’une banquette arrière rabattable 1/3-2/3. Mais les jantes sont en tôle avec des enjoliveurs et l’on n’a droit à la caméra de recul qu’en option (300 €), tandis que le système Google pour le multimédia ne fait pas partie de la dotation.

Principaux équipements de la finition Evolution

DESIGN

Antenne requin

Rétroviseurs extérieurs noir brillant

Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables manuellement

Roues tôle 16 pouces avec enjoliveurs « synchro »

Sellerie textile gris chiné embossée partiellement recyclée avec surpiqûres turquoise

Volant textile enduit grainé

MULTIMEDIA

Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

Mise à jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans

OpenR link écran 10,1 pouces : système multimédia avec radio intégrée, 4 haut-parleurs

Compteur numérique 7 pouces

Pack connectivité standard, via l’application My Renault (Services à distance, localisation de ma voiture, klaxon et lumières à distance, tableau de bord à distance, etc. Inclus pendant 8 ans).

Réplication de smartphone sans fil

VIE A BORD

Climatisation manuelle

Eclairage plafonnier

Lève-vitres électriques

Lunette arrière chauffante

Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

Sièges avant réglables en profondeur et inclinaison

Trois appuie-têtes arrière réglables en hauteur

CONDUITE

Aide au parking arrière

Régulateur de vitesse adaptatif

Safety coach & safety score (Le Safety score analyse les comportements de conduite à partir de la vitesse, de la trajectoire du véhicule, de la distance de sécurité, de la vigilance du conducteur. Associé au Safety Score, le Safety coach délivre des conseils qui tiennent compte des principaux marqueurs de risque relevés lors de la conduite. L’idée est d’amener le conducteur vers une conduite plus sûre.)

SECURITE

Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue, détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse, avertisseur de distances de sécurité, freinage automatique d’urgence.

Appel d’urgence : compatible 2G/3G-4G/5G

Assistance au démarrage en côte

Détections avec correction de trajectoire d’urgence

Feux de jour à LED

Frein de parking assisté automatique avec Auto hold

Kit anti-crevaison

My safety switch : raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite

Répétiteurs de clignotants latéraux

Système de détection de la pression des pneumatiques

FINITION TECHNO

Pour la finition milieu de gamme de la Renault Clio 6, il vous en coûtera 4 000 € de plus que la finition d’entrée de gamme, mais cela vaut le coup et le coût. Ainsi on retrouve dans la dotation de la finition Techno, des jantes alliage de 16 pouces, une climatisation automatique régulée, une caméra de recul digitale, le système Open R-Link qui s’équipe du système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), tandis que l’instrumentation numérique passe en 10 pouces, la carte de démarrage main-libres fait son apparition tout comme l’éclairage d’ambiance. Comme pour la finition d’entrée de gamme, la finition Techno est disponible avec toutes les versions de la Clio 6, y compris celle équipée du moteur essence de 115 ch associé à la boîte manuelle.

Principaux équipements de la finition Design (+ équipements d’Evolution)

DESIGN

Eclairage d’ambiance 3 zones

Jantes alliage diamantées noir 16 pouces dynamo

Sellerie textile 100 % recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqûres rouges

Vitres et lunette arrière surteintées

Volant textile enduit grainé

MULTIMEDIA

OpenR link écran 10,1 pouces : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs

Tableau de bord avec écran d’instrumentation 10 pouces

VIE A BORD

Carte accès et démarrage mains-libres

Climatisation automatique régulée

CONDUITE

Caméra de recul digitale

Multi-sense : choix du mode de conduite

Rétroviseur jour/nuit automatique

FINITION ESPRIT ALPINE

Avec la finition haut de gamme de la Renault Clio 6, on apporte un peu plus de luxe à la citadine polyvalente. Cela passe par des jantes alliage de 18 pouces, de l’Alcantara à bord, des logos Esprit Alpine sur les ailes avant… Le confort progresse avec le rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique, le siège passager avant qui devient réglable en hauteur, un chargeur à induction pour les smartphone et l’on a droit de série à la conduite semi-autonome de Niveau 1 (en option sur Techno), qui dispose d’un régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui adapte automatiquement la vitesse au profil de la route, qu’il s’agisse d’une courbe ou même d’un rond-point, ainsi qu’à la vitesse des véhicules qui se trouvent sur les côtés. Un système un peu intrusif que l’on peut, heureusement, déconnecter. Cette finition n’est pas disponible avec le bloc de 115 ch et BVM6.

Principaux équipements de la finition Esprit Alpine (+ équipements de Design)

DESIGN

Jantes alliage 18 pouces diamantées cosmic

Sellerie textile 100 % recyclé noir et textile enduit matelassé, Alcantara, surpiqures bleues

VIE A BORD

Chargeur à induction de 3ème génération

Climatisation automatique régulée

Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique

CONDUITE

Conduite semi-autonome de niveau 1 avec centrage dans la voie

SECURITE

Aides au parking avant, arrière et latérale

Alerte sortie sécurisée des occupants

Avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence

Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage automatique d’urgence