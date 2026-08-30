La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.
3. Quelle finition choisir pour la Renault Clio 6 ?
Le catalogue est réduit pour les finitions de la Renault Clio 6 puisqu’il y en a que trois au menu. L’entrée de gamme se nomme Evolution et le haut de gamme Esprit Alpine, entre les deux on trouve la finition Techno. Il y a 6 200 € d’écarts entre l’entrée et le haut de gamme, et il convient de bien analyser ces finitions afin de déterminer quelle est la meilleure.
FINITION EVOLUTION
La finition d’entrée de gamme de la Renault Clio 6 est loin d’être basique puisqu’elle adopte une climatisation manuelle, une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran multimédia de 10,1 pouces. On a droit bien sûr aux aides à la conduite rendues obligatoires par la norme GSR2, mais aussi au frein de parking électrique et aux radars de recul. On dispose également de la réplication de smartphone (Android auto et Apple Carplay) sans fil, de deux ports USB-C pour la recharge, d’une banquette arrière rabattable 1/3-2/3. Mais les jantes sont en tôle avec des enjoliveurs et l’on n’a droit à la caméra de recul qu’en option (300 €), tandis que le système Google pour le multimédia ne fait pas partie de la dotation.
Principaux équipements de la finition Evolution
DESIGN
- Antenne requin
- Rétroviseurs extérieurs noir brillant
- Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables manuellement
- Roues tôle 16 pouces avec enjoliveurs « synchro »
- Sellerie textile gris chiné embossée partiellement recyclée avec surpiqûres turquoise
- Volant textile enduit grainé
MULTIMEDIA
- Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
- Mise à jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans
- OpenR link écran 10,1 pouces : système multimédia avec radio intégrée, 4 haut-parleurs
- Compteur numérique 7 pouces
- Pack connectivité standard, via l’application My Renault (Services à distance, localisation de ma voiture, klaxon et lumières à distance, tableau de bord à distance, etc. Inclus pendant 8 ans).
- Réplication de smartphone sans fil
VIE A BORD
- Climatisation manuelle
- Eclairage plafonnier
- Lève-vitres électriques
- Lunette arrière chauffante
- Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel
- Sièges avant réglables en profondeur et inclinaison
- Trois appuie-têtes arrière réglables en hauteur
CONDUITE
- Aide au parking arrière
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Safety coach & safety score (Le Safety score analyse les comportements de conduite à partir de la vitesse, de la trajectoire du véhicule, de la distance de sécurité, de la vigilance du conducteur. Associé au Safety Score, le Safety coach délivre des conseils qui tiennent compte des principaux marqueurs de risque relevés lors de la conduite. L’idée est d’amener le conducteur vers une conduite plus sûre.)
SECURITE
- Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue, détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse, avertisseur de distances de sécurité, freinage automatique d’urgence.
- Appel d’urgence : compatible 2G/3G-4G/5G
- Assistance au démarrage en côte
- Détections avec correction de trajectoire d’urgence
- Feux de jour à LED
- Frein de parking assisté automatique avec Auto hold
- Kit anti-crevaison
- My safety switch : raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite
- Répétiteurs de clignotants latéraux
- Système de détection de la pression des pneumatiques
FINITION TECHNO
Pour la finition milieu de gamme de la Renault Clio 6, il vous en coûtera 4 000 € de plus que la finition d’entrée de gamme, mais cela vaut le coup et le coût. Ainsi on retrouve dans la dotation de la finition Techno, des jantes alliage de 16 pouces, une climatisation automatique régulée, une caméra de recul digitale, le système Open R-Link qui s’équipe du système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), tandis que l’instrumentation numérique passe en 10 pouces, la carte de démarrage main-libres fait son apparition tout comme l’éclairage d’ambiance. Comme pour la finition d’entrée de gamme, la finition Techno est disponible avec toutes les versions de la Clio 6, y compris celle équipée du moteur essence de 115 ch associé à la boîte manuelle.
Principaux équipements de la finition Design (+ équipements d’Evolution)
DESIGN
- Eclairage d’ambiance 3 zones
- Jantes alliage diamantées noir 16 pouces dynamo
- Sellerie textile 100 % recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqûres rouges
- Vitres et lunette arrière surteintées
- Volant textile enduit grainé
MULTIMEDIA
- OpenR link écran 10,1 pouces : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs
- Tableau de bord avec écran d’instrumentation 10 pouces
VIE A BORD
- Carte accès et démarrage mains-libres
- Climatisation automatique régulée
CONDUITE
- Caméra de recul digitale
- Multi-sense : choix du mode de conduite
- Rétroviseur jour/nuit automatique
FINITION ESPRIT ALPINE
Avec la finition haut de gamme de la Renault Clio 6, on apporte un peu plus de luxe à la citadine polyvalente. Cela passe par des jantes alliage de 18 pouces, de l’Alcantara à bord, des logos Esprit Alpine sur les ailes avant… Le confort progresse avec le rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique, le siège passager avant qui devient réglable en hauteur, un chargeur à induction pour les smartphone et l’on a droit de série à la conduite semi-autonome de Niveau 1 (en option sur Techno), qui dispose d’un régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui adapte automatiquement la vitesse au profil de la route, qu’il s’agisse d’une courbe ou même d’un rond-point, ainsi qu’à la vitesse des véhicules qui se trouvent sur les côtés. Un système un peu intrusif que l’on peut, heureusement, déconnecter. Cette finition n’est pas disponible avec le bloc de 115 ch et BVM6.
Principaux équipements de la finition Esprit Alpine (+ équipements de Design)
DESIGN
- Jantes alliage 18 pouces diamantées cosmic
- Sellerie textile 100 % recyclé noir et textile enduit matelassé, Alcantara, surpiqures bleues
VIE A BORD
- Chargeur à induction de 3ème génération
- Climatisation automatique régulée
- Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique
CONDUITE
- Conduite semi-autonome de niveau 1 avec centrage dans la voie
SECURITE
- Aides au parking avant, arrière et latérale
- Alerte sortie sécurisée des occupants
- Avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence
- Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage automatique d’urgence
Caradisiac vous conseille pour la Renault Clio 6, la finition Techno qui s’avère très bien équipée et affiche un rapport prix/équipement relativement attractif.
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