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Renault Clio 6

Dossier

La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

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4. Quelles sont les options proposées pour la Renault Clio 6 ?

La Renault Clio 6 a droit à un catalogue d’options assez fourni. Il y a de tout pour personnaliser cette citadine polyvalente. Nous vous laissons faire votre choix tout en vous rappelant qu’une roue de secours temporaire peut être une bonne idée (elle est hélas indisponible pour la version GPL).

La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

Pour toutes les finitions

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée (toutes versions) : 100 €
  • Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée (toutes versions) : 200 €
  • Peinture blanc glacier : 250 €
  • Peintures métallisées : 700 €
  • Peinture métallisée rouge absolu : 850 €
  • Peinture métallisée bleu iron : 850 €
  • Pneus tout temps (Indisponible avec Esprit Alpine) : 250 €
  • Roue de secours temporaire (indisponible avec le moteur Eco-G) : 250 €

Pour la finition Evolution

  • Caméra de recul digitale : 300 €
  • Pack Multimédia (OpenR link écran 10,1 pouces : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs, tableau de bord avec écran d’instrumentation 10 pouces, caméra de recul digitale) : 800 €

Pour la finition Techno

  • Pack Safety (alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence, aides au parking avant, arrière et latérale, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage automatique d’urgence) - Uniquement avec le moteur TCe 115 : 600 €
  • Pack Safety, Driving & Parking (alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage automatique d’urgence, conduite semi-autonome de niveau 1 avec centrage dans la voie, aides au parking avant, arrière, latérale et parking mains libres, caméra 3D vision 360, régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie) – Indisponible avec le moteur TCe 115 : 800 €
  • Jantes alliage diamantées noir 18 pouces rythmic (techno) 600 €

Pour la finition Esprit Alpine

  • Pack Hiver premium (sièges avant chauffants, volant chauffant) – Uniquement avec moteur Full Hybrid de 160 ch : 400 €
  • Pack Parking (aides au parking avant, arrière, latérale et parking mains libres, caméra 3D vision 360) : 600 €
  • Système audio haute-fidélité Harman Kardon, 9 haut-parleurs : 650 €
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