La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

MOTORISATION ESSENCE

1.2 TCe 115 ch

Pour sa motorisation d’entrée de gamme, la Renault Clio 6 peut compter sur un petit bloc trois cylindres de 115 ch et 190 Nm de couple. Une motorisation turbo qui convient parfaitement à la Clio 6, puisqu’elle lui permet de rouler en ville sur un filet de gaz et d’emprunter le long ruban autoroutier sans trop mollir. Si sous les 2 000 tr/mn, la Clio 6 de 115 ch n’a rien d’un foudre de guerre, ce régime dépassé ça s’améliore et le petit bloc trois cylindres fait preuve de vaillance et affiche une sacrée allonge. Avec la boîte manuelle à 6 rapports, c’est un régal de conduire cette auto et de profiter du bon comportement routier de l’ensemble. Les vibrations sont contenues, le système stop/start fonctionne parfaitement et si le bloc est un peu sonore en ville et lors des accélérations, il se fait discret à vitesse stabilisée. La boîte Auto EDC6 qui nécessite une mise de fonds de 2000 € supplémentaires (en entrée de gamme, le bloc de 115 ch à boîte manuelle se négocie à partir de 19 900 €), n’apporte pas grand-chose en termes d’agrément. Car cette EDC manque d’allant et de vivacité à bas régime et demeure assez lente lorsque l’on force la cadence. La consommation avec ce moteur associé à la boîte manuelle s’établit à une moyenne de 6 litres aux 100 kilomètres et un peu plus avec la boîte EDC.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, essence + turbo

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 115 ch à 4 350 tr/mn

Couple : 190 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : BVM6 – (AUTO EDC6)

0 à 100 km/h : 10s3 – (10 s)

Vitesse maxi : 180 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 5 l/100 km à 5,1 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 114 g/km (115 g/km à 118 g/km)

MOTORISATION BICARBURATION ESSENCE/GPL

1.2 ECO-G 120 ch

La Renault Clio 6 s’équipe du nouveau moteur bicarburation de 120 ch et 200 Nm de couple. Un petit moteur qui est assez vibrant au ralenti, mais pas lorsque l’on appuie sur l’accélérateur. Il est tout à fait adapté à la Clio 6 pour tous les trajets quotidiens. Le principal argument de ce moteur est la possibilité de rouler en « mode GPL » et ainsi de bénéficier à la pompe du tarif avantageux du GPL qui s’affiche presque moitié moins cher que l’essence. De plus, la possibilité de disposer d’un réservoir de 39 litres d’essence et d’un réservoir de GPL de 50 litres (soit 10 litres de plus que pour la Clio 5 GPL), cela permet d’envisager des passages en station-service limités sur un long parcours puisque selon Renault on peut rouler 1 450 km avant de vider les deux réservoirs ! Bien entendu, le GPL offrant un moins bon rendement que l’essence, on consomme 20 % de GPL en plus sur 100 km. Malgré tout, la différence de prix étant notable entre les deux carburants, c’est économique. Mais il faut pour cela débourser 21 900 € en entrée de gamme, puisque la Clio 6 GPL n’est disponible qu’avec la boîte auto à double embrayage EDC. Une boîte qui est un peu lente à l’usage. Autre inconvénient de cette Clio 6 GPL, le réservoir de GPL qui prend beaucoup de place et qui réduit d’autant le volume de chargement à 260 litres, contre 391 litres pour le modèle essence, soit un tiers de moins pour les valises ! Ça peut être rédhibitoire. Pour la consommation, avec un rythme paisible et sans passer par la case autoroute, il faut envisager plus de 7 litres aux 100 kilomètres « GPL », alors qu’en « essence » la consommation affichera 6 litres environ aux 100 kilomètres.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, essence/GPL + turbo

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 120 ch

Couple : 200 Nm

Transmission : AUTO EDC6

0 à 100 km/h : 9s8

Vitesse maxi : 180 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) Essence : 5,4 l/100 km à 5,5 l/100 km

Consommation parcours mixte (WLTP) GPL : 6,5 l/100 km à 6,7 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) Essence : 122 g/km à 125 g/km

Rejets de CO2 (WLTP) GPL : 106 g/km à 108 g/km)

MOTORISATION HYBRIDE

1.8 Full Hybrid E-TECH 160 ch

Dès son lancement commercial, la Renault Clio 6 a eu droit à la nouvelle motorisation hybride de 160 ch qui a été inaugurée par le SUV Dacia Bigster. Par rapport à l’ancienne version de 145 ch, celle-ci se compose d’un bloc essence 1.8 (1.6 auparavant) associé au tandem électromoteur et alterno-démarreur de 69 ch ce qui donne une puissance cumulée de 160 ch et 270 Nm de couple. Cela permet des accélérations plus franches puisque le 0 à 100 km/h est effectué en 8,3 secondes, soit une seconde de moins qu’avec la motorisation de 145 ch. Grâce à une capacité de batterie augmentée de 1,2 à 1,4 kWh, les phases électriques sont plus nombreuses et l’on apprécie alors le silence de fonctionnement de l’ensemble. Malheureusement, la boîte à crabots se rappelle à notre bon souvenir et perturbe notre audition lorsque l’on brusque un peu la bête. À allure réduite tout va bien, mais sur les axes rapides et dans les montées, la lenteur de la montée des rapports est pénible et le bruit du moteur lorsque le système est contraint de maintenir le troisième rapport (la boîte dispose de quatre rapports avec le moteur thermique) devient rapidement envahissant. Dans la conduite quotidienne, la Clio 6 hybride préfère les balades en ville ou sur les départementales et rechigne à emprunter les axes routiers dits rapides. La consommation est de seulement 4 litres à basse vitesse, mais elle pourra atteindre les 7 litres aux 100 kilomètres sur une autoroute vallonnée.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne, essence + électrique

Cylindrée : 1 789 cm3

Puissance : 109 ch à 5 350 tr/mn + 69 ch électriques (puissance cumulée : 160 ch)

Couple maxi : 270 Nm

Batterie : capacité de 1,4 kWh

Transmission : automatique (à crabots)

0 à 100 km/h : 8s3

Vitesse maxi : 180 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 3,9 l/100 km à 4 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 89 à 91 g/km