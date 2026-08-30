La nouvelle Renault Clio 6 est l’une des citadines polyvalentes préférées des Français. Il était temps de lui consacrer un guide d’achat sur Caradisiac.

La sixième génération de la Renault Clio 6 est présente en concession depuis le début de l’année. Son catalogue comprend trois motorisations (dont l’entrée de gamme disponible avec boîte manuelle et automatique) et trois finitions. Parmi ces motorisations, nous avons décidé de choisir la motorisation essence de 115 ch associée à une boîte manuelle et si un volume de chargement limité ne vous rebute pas, vous pouvez également opter pour la motorisation GPL qui vous permettra de limiter vos dépenses à la pompe. En ce qui concerne la finition, c’est la finition de milieu de gamme Techno qui nous semble la mieux adaptée à la Clio 6.

Voici les versions de la Renault Clio 6 que nous vous conseillons.

Renault Clio 6 1.2 TCe de 115 ch à boite manuelle en finition Techno à 19 900 €

Renault Clio 6 1.2 ECO-G de 120 ch à boite auto EDC en finition Techno à 21 900 €

Afin de tout connaître de la Renault Clio 6, voici le tableau de gamme de cette citadine polyvalente. Il vous permet de voir l’ensemble des couples motorisation/finition de cette auto. Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur, on peut obtenir de 4 à 8 % en fonction de la version choisie. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut négocier une option gratuite ou bien des réductions pour les futures révisions…

TABLEAU DE GAMME RENAULT CLIO 6

Motorisations/Finitions Evolution Techno Esprit Alpine 1.2 TCe 115 ch BVM6* 19 900 € 23 900 € - 1.2 TCe 115 ch EDC6* 21 900 € 25 900 € 28 100 € 1.2 ECO-G 120 ch EDC6** 21 900 € 25 900 € 28 100 € Full Hybrid E-TECH 160 ch Auto 24 600 € 27 600 € 29 300 €

* Malus écologique 2026 : de 190 € à 260 €

** Malus écologique 2026 : de 360 à 540 €