Toutes les infos sur le Mondial de l’auto de Paris 2026

Pour cette 91ᵉ édition, le Mondial de l’Automobile de Paris revient encore plus fort qu’il y a deux ans : plus de 100 exposants, dont plus de 60 constructeurs. Le tout sera réparti sur 70 000 m² d’exposition indoor, 15 000 m² d’exposition outdoor et 5 halls.

Les dates du Mondial de l’auto de Paris 2026

Comme à son habitude, le Mondial de l’auto de Paris vous ouvre ses portes lors de la troisième semaine du mois d’octobre. Pour l’édition 2026, le Mondial vous donne rendez-vous du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles.

Le premier jour sera accessible uniquement à la presse accréditée. Les six autres jours de la semaine seront accessibles au public.

Les horaires du Mondial de l’auto de Paris 2026

Voici les horaires d’accès du public au Mondial de l’auto de Paris 2026 :

Mardi 13 octobre : 9 h 30 – 20 h 00 (dernier accès à 19 h 00)

Mercredi 14 octobre : 9 h 30 – 20 h 00 (dernier accès à 19 h 00)

Jeudi 15 octobre : 9 h 30 – 20 h 00 (dernier accès à 19 h 00)

Vendredi 16 octobre : 9 h 30 – 22 h 00 (dernier accès à 21 h 00)

Samedi 17 octobre : 9 h 00 – 22 h 00 (dernier accès à 21 h 00)

Dimanche 18 octobre : 9 h 00 – 18 h 30 (dernier accès à 17 h 30)

Le vendredi et le samedi auront lieu deux nocturnes sur le salon, offrant aux visiteurs des expériences uniques dans les pavillons illuminés.

Les prix des billets du Mondial de l’auto de Paris 2026

Cette année, le prix des billets est légèrement en hausse. Alors qu’il fallait compter entre 10 et 18 euros la journée en semaine, et entre 12 et 22 euros le week-end en 2024, cette année, les billets coûteront : 20 € en semaine ; 22 € le week-end ; 17 € pour les nocturnes du vendredi et du samedi ; 13 € pour les enfants, étudiants, PMR et PSH, en semaine comme le week-end.

Les marques automobiles du Mondial de Paris 2026

Cette année, le Mondial de l’auto recense encore plus de constructeurs qu’en 2024, mais de grands absents figurent également parmi les marques non présentes. Voici les constructeurs annoncés :

212

Aito

Aixam mega

Alfa Romeo

Alpine

BYD

Changan

CHERY

Citroën

Cupra

Dacia

Denza

DS Automobiles

EZI

FIAT

Ford

Forthing

GAC

Geely

Honda

Hyundai

ipop

Iveco

Kia

Kilow

Lancia

Leapmotor

Li Auto

Liux

Lucid

Lynk & Co

Maxus Motors

Mercedes

Moke

OMADA & JAECOO

Opel

Peugeot

Renault

Skoda

Smart

Toyota

Volkswagen

Volvo

Xpeng

Zeekr France

Les grosses nouveautés du Mondial de Paris 2026

Pour cette édition, beaucoup de nouveautés sont à prévoir, à commencer par Smart, qui revient à ses origines avec une future citadine électrique qui sera officiellement dévoilée lors du Mondial.

Renault Group a également prévu de nombreuses nouveautés avec ses trois marques (Alpine, Dacia et Renault) avec pas moins de 50 véhicules. Renault devrait occuper une bonne partie du stand, avec plusieurs concept cars ainsi que la Mégane restylée. Dacia profitera du salon pour présenter la version de série du Hipster, l’Evader, ou encore faire la première apparition publique du Striker. Du côté d’Alpine, les férus de la marque pourront découvrir l’Alpine A110 Future.

De son côté, Stellantis met le grand jeu. En effet, au cours de cette semaine, la Lancia Gamma fera sa première apparition en France, tout comme le nouveau DS N°7, qui sera dévoilé à cette occasion. Leapmotor, qui se joint au groupe, présentera sa berline compacte B03, aux côtés des B03X et B05. Peugeot, Citroën et Fiat seront également présents avec plusieurs concept cars. Opel sera aussi de la partie, notamment avec l’Astra restylée.

Volkswagen présentera son trio de véhicules électriques composé de l’ID. Polo, de l’ID.3 Neo et du SUV ID. Cross. Mercedes devrait quant à lui présenter son nouveau GLA, tandis que la division sportive dévoilera le beau coupé Mercedes-AMG GT 4 portes EV, désormais électrique.

Ce Mondial de l’auto de Paris sera également l’occasion pour de nouveaux constructeurs chinois de présenter leurs produits. En effet, quatre marques chinoises feront leur première apparition au Mondial de l’auto de Paris : Omoda & Jaecoo, Chery et Lynk & Co. Xpeng sera également présent au Mondial et mettra en avant le G9L, pour sa première apparition européenne.