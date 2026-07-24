Mondial de l'Auto de Paris : Lynk & Co débarque en force avec une première européenne inédite

Le Mondial de l’Auto réunit médias, constructeurs et innovateurs technologiques, leur offrant une vitrine unique pour présenter leurs produits à des visiteurs venus du monde entier. « Pour Lynk & Co, ce salon est l’occasion de mettre en avant la présence croissante de la marque en Europe », indique le constructeur dans un communiqué de presse. Sa stratégie est claire : séduire le public parisien afin d’accélérer le développement de son réseau de distribution, d’abord en France, puis à l’échelle européenne.

Sur son stand, situé dans le Hall 5.1 du Parc Expo, Porte de Versailles, Lynk & Co exposera ses trois modèles électrifiés actuellement sur le marché. Le constructeur promet également des annonces exclusives ainsi que la première européenne d’un nouveau produit. Les détails seront dévoilés à l’approche de l’événement, précise le communiqué.

De la 01 à la 08 : tous les modèles phares réunis à Paris

Du 12 au 18 octobre, les visiteurs pourront découvrir la gamme actuelle de Lynk & Co. La marque exposera notamment la 01, son SUV hybride rechargeable commercialisé en France depuis près de six ans. La 02, premier modèle 100 % électrique de la marque, sera également présentée, tout comme la 08, un SUV hybride rechargeable offrant plus de 200 km d’autonomie en mode électrique. Les visiteurs pourront également découvrir les dernières innovations de la marque en matière de design, de technologies embarquées et de mobilité connectée.

Une nouveauté inédite dévoilée Porte de Versailles

Pour cette première participation au Mondial de l’Automobile, Lynk & Co ne compte pas passer inaperçu. En plus de présenter ses trois modèles, la marque prévoit plusieurs annonces exclusives et lèvera le voile, en première européenne, sur un tout nouveau produit, dont les détails seront communiqués à l’approche de l’évènement. Pour découvrir ces nouveautés, il faudra se rendre au Mondial de l’Automobile de Paris, dont la billetterie est d’ores et déjà ouverte.