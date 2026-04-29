La Lynk & Co GT Concept n'aurait probablement aucune chance de convaincre des clients

Nous sommes en 2016. Le groupe chinois Geely s’intéresse déjà au marché automobile européen. Sa stratégie ? Créer une nouvelle marque conçue avec l’aide de sa filiale Volvo et distribuer ses voitures sur le Vieux Continent en se passant d’un réseau de concessionnaires classiques, avec des formules de location.

Le succès n’a pas pris pour cette marque, désormais rejointe en Europe par d’autres enseignes du groupe Geely (Zeekr, Polestar et la marque Geely) et de très nombreux concurrents (SAIC, Chery, BYD) dont certains se vendent beaucoup mieux chez nous.

Un anniversaire

A l’occasion du salon de Pékin 2026, le groupe Geely a tout de même tenu à fêter les 10 ans d’existence de sa marque Lynk & Co en dévoilant un concept-car de véhicule ultra-sportif aux « couleurs » de cette enseigne.

La GT Concept prend la forme, comme son nom l’indique, d’une GT aux inspirations esthétiques nombreuses. Elle possède un long capot, une poupe fuyante et s’étend sur 4,78 mètres de long (c’est plus gros qu’une Mercedes-AMG GT ou une Aston Martin DB12).

0 à 100 km/h en deux secondes

Lynk & Co ne donne quasiment aucune information technique sur sa voiture, se contentant tout de même de préciser qu’elle peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement deux secondes. Cette 2 + 2 disposerait donc d’une mécanique extrêmement puissante, probablement sous la forme de moteurs électriques.

Ne vous attendez pas à découvrir de sitôt une version de série de cette Lynk & Co GT Concept : d’autres marques du groupe Geely comme Polestar et surtout Lotus sont déjà bien mieux positionnées sur le créneau des modèles sportifs très haut de gamme, qui ne se vendent déjà pas assez. Et de façon générale, le marché des voitures de sport électriques d’exception n’est pour l’instant pas un segment très porteur même si certains acteurs comme BYD semblent y croire : au salon de Pékin 2026, le géant de la voiture électrique dévoile deux supercars, la Denza Z et la FangChengBao Formula X.