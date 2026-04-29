Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lynk & Co

La Lynk & Co GT Concept n'aurait probablement aucune chance de convaincre des clients

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

4  

Ce concept-car très sportif fête les 10 ans de la marque Lynk & Co. Il devrait en rester à ce stade, la demande mondiale pour des sportives d’exception électriques étant actuellement proches de zéro.

La Lynk & Co GT Concept n'aurait probablement aucune chance de convaincre des clients
Sous cet angle, la Lynk & Co GT Concept paraît très agressive.

Nous sommes en 2016. Le groupe chinois Geely s’intéresse déjà au marché automobile européen. Sa stratégie ? Créer une nouvelle marque conçue avec l’aide de sa filiale Volvo et distribuer ses voitures sur le Vieux Continent en se passant d’un réseau de concessionnaires classiques, avec des formules de location.

Le succès n’a pas pris pour cette marque, désormais rejointe en Europe par d’autres enseignes du groupe Geely (Zeekr, Polestar et la marque Geely) et de très nombreux concurrents (SAIC, Chery, BYD) dont certains se vendent beaucoup mieux chez nous.

Un anniversaire

A l’occasion du salon de Pékin 2026, le groupe Geely a tout de même tenu à fêter les 10 ans d’existence de sa marque Lynk & Co en dévoilant un concept-car de véhicule ultra-sportif aux « couleurs » de cette enseigne.

Sous cet angle, elle fait un peu penser à une Jaguar F-Type.
Sous cet angle, elle fait un peu penser à une Jaguar F-Type.

La GT Concept prend la forme, comme son nom l’indique, d’une GT aux inspirations esthétiques nombreuses. Elle possède un long capot, une poupe fuyante et s’étend sur 4,78 mètres de long (c’est plus gros qu’une Mercedes-AMG GT ou une Aston Martin DB12).

0 à 100 km/h en deux secondes

Lynk & Co ne donne quasiment aucune information technique sur sa voiture, se contentant tout de même de préciser qu’elle peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement deux secondes. Cette 2 + 2 disposerait donc d’une mécanique extrêmement puissante, probablement sous la forme de moteurs électriques.

L’intérieur est futuriste. Normal, pour un concept-car…
L’intérieur est futuriste. Normal, pour un concept-car…

Ne vous attendez pas à découvrir de sitôt une version de série de cette Lynk & Co GT Concept : d’autres marques du groupe Geely comme Polestar et surtout Lotus sont déjà bien mieux positionnées sur le créneau des modèles sportifs très haut de gamme, qui ne se vendent déjà pas assez. Et de façon générale, le marché des voitures de sport électriques d’exception n’est pour l’instant pas un segment très porteur même si certains acteurs comme BYD semblent y croire : au salon de Pékin 2026, le géant de la voiture électrique dévoile deux supercars, la Denza Z et la FangChengBao Formula X.

Photos (11)

Voir tout
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Lynk & Co

Voir toute l'actu Lynk & Co

Essais Lynk & Co

Voir tous les essais Lynk & Co

Comparatifs Lynk & Co

Voir tous les comparatifs Lynk & Co