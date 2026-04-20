Lynk & Co prépare une voiture de sport, mais pourquoi cette marque ?

Pas facile de s’y retrouver au sein du groupe Geely tant ses marques sont nombreuses et souvent très proches en matière de produits et de positionnement. Figurant parmi les leaders de l’industrie automobile chinoise, le groupe se prépare d’ailleurs à lancer officiellement la marque Geely sur tous les marchés du Vieux Continent dont la France.

Il peut compter depuis plusieurs années, outre la marque Volvo qui est sa propriété depuis 2010, sur Polestar mais aussi Lotus, Zeekr, Lynk & Co ainsi que Smart dont les modèles bénéficient d’une technologie identique à celle de certains véhicules de Geely et Lynk & Co.

Et maintenant, une GT de luxe pour Lynk & Co

Comme vous pouvez le voir dans l’image accompagnant cet article, Lynk & Co profitera du salon de Pékin 2026 pour s’aventurer dans un segment inédit : celui des voitures de sport et des GT.

L’image montre en effet un véhicule à deux portes à l’allure très sportive, dont le trois quarts arrière pourrait presque rappeler celui d’une Lotus Emira. Le constructeur ne donne pas de détails techniques pour l’instant sur l’auto, qui pourrait être aussi bien 100 % électrique qu’hybride rechargeable.

Même si Lynk & Co était présent en sport automobile et plus particulièrement en TCR il y a quelques années pour améliorer l’image de cette marque notamment en Europe, on ne comprend pas l’intérêt d’un tel modèle dans son catalogue sachant qu’elle vise désormais un positionnement moins haut de gamme que celui de Zeekr, Polestar ou Lotus. Rendez-vous le 24 avril prochain pour en apprendre davantage sur la voiture et sur ce projet.

Rappelons au passage que malgré une gamme agrandie l’année dernière (Lynk & Co 02 et 08), Lynk & Co n’a écoulé que 9 571 voitures neuves en Europe en 2025.