Petites annonces : La Centrale mise sur l’IA agentique pour booster sa plateforme et simplifier la vie des vendeurs

La Centrale – propriétaire de Caradisiac — entend devenir le « cerveau » des concessions françaises.

Lors de sa conférence annuelle « Impulsion » le 2 avril dernier, le leader de la petite annonce automobile -5 millions de visiteurs mensuels- a dévoilé une feuille de route sur le développement de l’expérience client basée sur l’IA agentique.

L’IA devient le « cerveau » des concessions

Devant un parterre d’une centaine de patrons de groupes de distribution réunis pour la conférence annuelle « Impulsion », Guillaume-Henri Blanchet, directeur général de La Centrale, a dévoilé la nouvelle fonctionnalité stratégique de la plateforme. « La Centrale devient une plateforme d’IA agentique capable de collecter, d’analyser et de décider », explique-t-il.

Contrairement à une IA classique qui se contente de suggérer, une IA agentique agit en autonomie. Intégrée à la suite logicielle Pilot (destinée aux pros), cette technologie vise à libérer les vendeurs des tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour la vente de voitures d’occasion.

Une autonomie totale, de la photo à la mise en ligne

D’ici dix-huit mois, douze agents IA seront déployés, capables de gérer en toute autonomie les créations et les mises en lignes de petites annonces.

En filmant simplement un véhicule, l’IA identifie le modèle via sa plaque, extrait les meilleures photos, les détoure sur un fond valorisant et rédige un texte de vente optimisé. L’agent publie ensuite l’annonce sur plusieurs plateformes et peut même la traduire pour le marché international.

L’IA va même jusqu’à gérer les rendez-vous clients. Un répondeur analyse les messages vocaux vérifie l’agenda du commercial et propose directement des créneaux de rendez-vous sur WhatsApp.

Une réponse technologique à la complexité du marché

Cette débauche de technologie répond à une réalité du marché : 100 % des projets automobiles sont désormais couverts par la plateforme, du véhicule neuf à l’occasion en passant par le leasing. Pour le consommateur, c’est une simplification bienvenue. Pour le distributeur, c’est un défi de gestion que seule l’IA peut désormais relever.

En s’appuyant sur sa nouvelle interface BtoB, La Centrale Pro, et sur les ressources mondiales d’OLX Group, la plateforme française cherche à fédérer tout l’écosystème numérique en une seule solution.