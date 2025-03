4. La concurrence, les prix et notre avis sur le Lynk &Co 01

En bref

SUV compact

Hybride rechargeable

À partir de 41 495 €

Méconnue en France, Lynk & Co est le fruit d’un partenariat entre le groupe industriel chinois Geely et Volvo (propriété de Geely). Ses modèles européens sont conçus à Göteborg en Suède, par des ingénieurs suédois et chinois, puis produits dans l'Empire du milieu.

Le 01 a été le premier modèle importé sur notre territoire avec un modèle économique basé sur une formule d’abonnement sans engagement et un système d’autopartage via une clé numérique, permettant à son propriétaire d’arrondir les fins de mois. Un mode d’usage prisé aux Pays Bas et dans les pays nordiques mais pas vraiment en France où la marque a écoulé un peu plus de 500 modèles l’an dernier. Lynk &Co espère bien redresser la barre avec cette nouvelle mouture dont les évolutions restent légères.

Légères, le mot est faible pour qualifier les changements extérieurs. Lynk and Co a simplement supprimé les attributs bleus placés sur les jantes, les montants et la calandre. Le SUV chinois gagne ainsi en sobriété. La silhouette générale est conservée avec une face avant à deux niveaux et des optiques griffées de deux bandeaux LED. Lynk and Co a également ajouté aussi quelques teintes de carrosserie (4 coloris disponibles de série), de nouvelles jantes et de nouveaux feux arrière.

A bord, la principale nouveauté concerne l’arrivée d’un nouvel écran tactile. Ce dernier plus grand (15,4’’) a obligé le constructeur à réorganiser la planche de bord. Ainsi les bouches d’aération ont été abaissées et plusieurs commandes physiques ont migré sur le volant. Les fonctions de base comme le chauffage, la ventilation ou encore l'ouverture du toit ouvrant sont désormais tactiles, ce qui pénalise l’ergonomie.

Le système d’info-divertissement n’est pas uniquement plus grand. Il est aussi plus performant car il accueille un processeur plus puissant. Le temps de réponse est plus rapide et garantit une utilisation fluide. On aime également la disposition des menus, simple et lisible, qui permet d’accéder assez facilement à la fonction souhaitée. Notez qu’il s’agit d’une interface propre à Lynk & Co et non du système Volvo.

Dans l’ensemble, la présentation intérieure est soignée. La sellerie, les plastiques et les inserts sont valorisants et placent d’ailleurs le SUV chinois sur un pied d’égalité face à des productions premium. Cet environnement de qualité va de pair avec un équipement riche qui comprend sur cette finition « More » (45 495 €) le toit panoramique en verre, la sellerie en cuir artificiel ou encore la puissante sono Infinity by Harman (10 HP).

Pas de formule d'abonnement pour le nouveau 01

A ce propos, le Lynk & Co 01 gagne une nouvelle finition qui permet de diluer les équipements et proposer ainsi un prix d’accès plus bas qu’auparavant. Le Lynk & Co 01 est dorénavant disponible à partir de 41 495 €. C’est un peu moins cher que les grosses pointures du marché comme le Peugeot 3008, le Hyundai Tucson ou le Kia Sportage à finition équivalente, mais pas suffisamment agressif pour susciter l’intérêt des clients.

L’abonnement tout compris (entretien et pannes incluses) ne sera pas reconduit pour le nouveau 01. En tout cas pour le moment. La marque mise sur la vente ou la LLD classique (à partir de 482 € /par mois après un premier loyer de 3 000 € sur 48 mois et 10 000 km par an) avec désormais 30 points de vente sur notre territoire.

En revanche, il est toujours possible pour le client d’amortir son achat en proposant sa voiture en autopartage via l’application. Cette dernière permet de gérer les réservations et les paiements. Le « client » n’a plus qu’à prendre la voiture au lieu indiqué, l’application faisant office de clé.

Grâce à ses dimensions généreuses, le 01 dégage un espace aux jambes généreux sur la banquette arrière qui permet d’accueillir sans difficultés deux adultes de bonne taille. La place centrale est moins hospitalière mais dans l’ensemble le SUV chinois s’avère adapté à un usage familial. Le volume de coffre stagne à 466 litres ce qui le place dans la moyenne du marché avec un rangement sous plancher pour les câbles. La banquette arrière (2/3 -1/3) permet de libérer facilement une surface plane.