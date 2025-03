Le Lynk & Co 01 conserve son groupe motopropulseur hybride rechargeable conçu par Volvo, qui s’articule autour d’un trois cylindres essence turbo de 1,5 litre et d’un moteur électrique. La puissance cumulée est en légère augmentation et passe à 276 ch (261 ch auparavant). L’autonomie 100% électrique est toujours assurée par une batterie de 17,7 kWh (capacité brute). Elle n’évolue pas et s’élève à 75 km, ce qui place le 01 dans la moyenne du marché.

Dans la réalité, il ne sera pas mission impossible d’atteindre ce score. Dans notre cas, la batterie s’est vidée après un parcours de 66 km, ce qui reste honorable. Parmi les 3 modes à disposition (100% électrique, Hybride ou Power) nous avons sélectionné le mode Hybride, celui par défaut. Ce dernier alterne efficacement entre les deux énergies pour optimiser les consommations sans dégrader les performances. En ville, le 01 délivre une conduite souple, silencieuse et agréable.

Le SUV chinois n’est pas le plus agile de sa génération mais il bénéficie de nombreuses assistances à la conduite pour l’aider à préserver sa carrosserie en milieu urbain. La caméra 360°, l’alerte de collision arrière, l’alerte d’ouverture de porte, le stationnement automatique, etc. Ces assistances (certes désactivables) sont intrusives voir irritantes, à l’image de la surveillance de vigilance conducteur qui vous rappelle à l’ordre dès que votre regard se porte ailleurs que sur la route. Le conducteur a le choix entre plusieurs modes de récupération d’énergie au lever de pieds. Le plus élevé offrant presque la conduite à une pédale (ne fonctionne pas jusqu’à l’arrêt total), ce qui renforce le confort de conduite.

Lorsque le besoin en puissance est nécessaire, le couple important (535 Nm) offre des accélérations pleines de tonus et fait rapidement oublier le poids important (1,8 tonne) du SUV. Dans ces conditions la consommation moyenne en carburant dépasse à peine les 2 l/100 km.

Le 01, ne peut recevoir de charge rapide (DC), à l’inverse des derniers PHEV du groupe Volkswagen mais bonne nouvelle, Lynk & Co a doublé la puissance de recharge (AC) de son modèle. Si cette dernière reste bien en dessous des standards du marché, elle atteint désormais 6,6 kW, permettant de faire le plein sur une Wallbox en un peu moins de 3 heures.

Un réservoir d'essence équivalent à celui d'une Clio

Une fois à plat, le système bascule en hybride simple, assurant quelques phases de roulage en électrique à très faible vitesse comme en ville. En dehors, c’est le thermique qui assure seul la propulsion, se montrant alors bien plus gourmand en carburant. La consommation avoisine les 8 l/100 Km. Si l’on ajoute à cela un réservoir sous-dimensionné équivalent à celui d’une Clio (42 litres), le rayon d’action peine à dépasser les 600 km, tous pleins faits (essence et électricité). C’est assez léger.



Il est également possible de forcer le mode 100% électrique (Pure) ou de privilégier la puissance en combinant les deux énergies (Power) pour profiter pleinement mais pas longtemps des 276 ch. Fermement amorti et poser sur des jantes de grand diamètre, le Lynk & Co 01 parvient à offrir un comportement routier neutre sans dégrader le confort des occupants. Quelques percussions se font sentir sur les revêtements abîmés et les bosses, mais rien d’invivable. Le dynamisme est par contre inexistant. N’espérez pas prendre de plaisir à enrouler les virages, le 01 est un peu feignant dans ce domaine. Son dada, c’est davantage les grands axes et l’autoroute ou son silence de fonctionnement et sa bonne stabilité, rendent les trajets agréables.