La concurrence : dans la cour des grands

En termes de catégorie, de dimensions et de mécanique plug-in, la concurrence est légion. On retrouve le Peugeot 3008, le Ford Kuga, le Volkswagen Tiguan, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage, le Toyota Rav4, l'Opel Grandland, le Citroën C5 Aircross, le MG EHS PHEV, etc. Le choix ne manque pas.

Une notoriété à travailler

Lynk & Co améliore gentiment mais efficacement son SUV. Les artifices criards disparaissent, le multimédia s’améliore et l’hybridation gagne en performance et en puissance de recharge. Le tout à un prix un peu plus bas que la concurrence. Malheureusement, le SUV chinois n’a pas l’argument qui le démarque de la concurrence. Il n’est pas le moins cher, loin d’être le plus efficient et son image de marque en France est proche de zéro.

Caradisiac a aimé

La présentation valorisante

Le système d'autopartage

Le multimédia performant

L'équipement riche sur les deux niveaux de finition

L'espace à bord et le volume de coffre adapté à un usage familial

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie électrique quelconque

La consommation en carburant élevée une fois la batterie à plat

La faible puissance de recharge